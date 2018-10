NB II foci - Spórolás miatt távozott az ETO-tól Tamási Zsolt, szakmai igazgató

A győri szakember tavaly ősszel 15 év után tért vissza a Rába-partiakhoz s utánpótlás szakmai igazgatóként irányította a győri klub munkáját. Tamási elismert utánpótlás-nevelő szakember, 2005 és 2016 között a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiánál dolgozott, 2016-ban nevezték ki az MTK Budapest FC menedzserévé, de 2017 júniusában menesztették, miután a csapat kiesett az élvonalból. Ezután nem sokkal jelentette be, hogy a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia vezetéséből is távozik. Ezt követően tért vissza Győrbe, ahol korábban az utánpótlás-nevelésben dolgozott, 2001 és 2003 között pedig az ETO FC vezetőedzője is volt.Júniusban még azt nyilatkozta lapunknak, az első és egyik legfontosabb feladata az, hogy megállítsák a kiáramlást, ugyanis az utóbbi években rengeteg győri tehetség – szinte kivétel nélkül korosztályos válogatottak – hagyta el az ETO-t.

Úgy látom, a jövőképünk mindenképpen biztató, de ez nem jelenti azt, hogy ölbe tett kézzel várhatnánk a folytatást"

– mondta akkor a most búcsúzó szakmai igazgató, aki távozásával kapcsolatban nem kívánt sok mindent elárulni.

Annyit azért elmondhatok, a klub kezdeményezte a váltást, s meglepetésként ért a bejelentés. Nem volt kellemes érzés, hiszen győriként is nagyon szerettem az ETO-nál dolgozni. Ezzel együtt teljesen korrekt volt a búcsú, közös megegyezéssel távozom Győrből. Hogy hol folytatom a munkát, még fogalmam sincs, annyira friss még a változás"

– fogalmazott Tamási Zsolt.Természetesen megkerestük az ETO FC vezetőit is, a váltással kapcsolatban Soós Imre ügyvezető röviden így nyilatkozott:

A klub működésében további racionalizálás vált szükségessé, ezért a tulajdonos úgy döntött, hogy munkaköröket von össze. Korrektül váltunk el, köszönjük Zsoltnak az itt töltött időszakot és munkát, illetve további sok sikert kívánunk a pályafutásához!"

Úgy tudjuk, az utánpótlás szakmai igazgatói feladatokat a továbbiakban az akadémiát is irányító Tuboly Frigyes látja el.