NB II foci - Sorozatban harmadszor nyert a Gyirmót, Mosonmagyaróvári vereség

Credobus Mosonmagyaróvár–Kazincbarcika 0–3 (0–1)

Mosonmagyaróvár, 500 néző. V.: Pillók.



Mosonmagyaróvár: Heinrich – Sziklási, Vágó, Forgács – Kovács B., Zsirai, Darázs (Eszlátyi, 58.) Kapacina, Winkler (Jelena, 68.) – Stieber (Bartos, 72.) – Szabó V. Vezetőedző: Várhidi Péter.



Kazincbarcika: Somodi – Palmes, Heil, Fótyik, Mikló – Toma, Olteán, Krausz – Tóth L. (Gábor L., 71.), Lukács (Olasz, 63.), Kanalos (Kovács O., 83.). Vezetőedző: Gálhidi György.



Gsz.: Oltean (42.), Tóth L. (61.), Gábor L. (76.).



42. p: A félpályáról szabadrúgáshoz jutott a vendégcsapat. A kapu elé ívelt labdát Heil fejelte keresztbe, s az érkező Olteán a kapu jobb sarkába bólintott. 0–1.

61. p: A kinyíló hazai védelem között Tóth L. lépett ki középen, majd a kifutó Heinrich mellett elhúzta a labdát és a kapu közepébe gurított. 0–2.

76 p: A jobb oldalon a hazai védők vesztettek labdát, Kanalos pedig Gábor elé passzolt, aki középről, laposan a kapu jobb sarkába lőtt. 0–3.

Az egész mérkőzésen a Kazincbarcika akarata érvényesült. A vendégcsapat zártan védekezett és gyors kontrákat vezetett. A hazai együttes ezúttal fásultan, erőtlenül futballozott.



Várhidi Péter: – Sajnos várható volt a vereségünk. Hátul nincs több játékosunk, így nem tudtuk megakadályozni ellenfelünk kontraakcióit, futógyorsaságban alulmaradtunk. Több játékosunknak is pihenni kellene, de a sűrű program miatt erre nincs lehetőség.



Gálhidi György: – Gratulálok a játékosaimnak, nagyon fontos győzelmet arattunk. Nagyszerűen játszottunk, nagyon jól működött a védekezésünk, veszélyes kontrákat vezettünk. Az egész csapat a maximumot hozta.



Budaörs–Gyirmót FC Győr 1–2 (0–1)

Tatabánya, Grosics-stadion, 100 néző. V.: Nagy N.



Budaörs: Demjén – Menyhárt, Fényes, Tányéros Á., Ódé – Fodor, Lengyel B. (Sajbán Miklós, 79.), Kesztyűs, Medgyes (Sajbán Máté, 58.) – Csiki (Czvitkovics, 46.), Fejős. Szakmai igazgató: Bognár György.



Gyirmót: Rusák – Varga P., Szilvási, Lázár, Széles – Nagy P., Kontár, Strestík (Villám, 60.) – Herjeczki (Krebsz, 84.), Szarka (Horváth R., 66.), Heffler. Vezetőedző: Szepessy László.



Gsz.: Tányéros Á. (68.), ill. Szarka (22.), Nagy P. (75.).

22. p: Heffler Norbert ugratta ki Szarkát, aki 5 méterről a jobb alsóba rúgta a labdát. 0–1.

68. p: Rusák húzott le egy bal oldali beadást, ám az őt zavaró Tányéros fejéről a kapuba pattant a labda. 1–1.

69. p: Nagy P. harminc méterről lövésre szánta el magát, a labda a lécen csattant.

75. p: Heffler Norbert jobb oldalról Nagy P.-nek adta a labdát, aki jobb lábbal kapásból óriási gólt lőtt a budaörsi kapuba. 1–2.

89. p: Sajbán esett el a 16-oson belül, a játékvezető meglepetésre 11-est ítélt. A labda mögé Czvitkovics állt, ám a bal alsó sarokba tartó lövését Rusák bravúrral védte.

Nehéz meccsen nyert az élvonalba igyekvő Gyirmót, melynek győzelméhez több játékos átlagon felüli teljesítménye is kellett.



Bognár György: – A játék képe alapján nyernünk kellett volna. A kimaradt tizenegyes hozzátartozik a játékhoz, emiatt természetesen nem neheztelünk Czvitkovics Petire. A Gyirmót győztes góljához viszont gratulálok, kivételesen szép találat volt.



Szepessy László: – Amikor Gyirmótra jöttem, az volt a célom, hogy minden negatív körülmény ellenére próbáljunk meg nyerni. Ezúttal is így tettünk. Ha játszva kell nyerni, akkor játszunk, ha háborúzni kell, háborúzunk. Ez a meccs is egy háború volt.