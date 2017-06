NB II foci - Régi és új arcok Sopronban és az ETO-nál

Edzésben az ETO

Sopronban az SVSE első edzésére szépszámú szurkoló volt kíváncsi, élénken figyelték az új játékosokat, akik közül többen próbajátékon vesznek részt. A szurkolók nagy reményekkel várják a megújulást. Egymást közt beszélgették a szurkolók, hogy akkor lesz ismét telt ház a stadionban, ha jobb és eredményes játékot látnak és szurkolóbarát lesz a klubvezetés.Az első nap a szakmai stáb bemutatkozásán túl orvosi vizsgálattal, terheléses felméréssel és egy könnyebb edzéssel hangoltak a játékosok a folytatásra. Az új vezetőedző, Németh Szabolcs ismertette velünk a szakmai stáb összetéte- lét. A munkáját Bánfalvi Zsolt edző, Szabó Szabolcs erőnléti edző, Borsi Csaba kapusedző, Basó Ádám és Turbék Csaba masszőrként, Takács Ákos technikai vezetőként segíti.

Az SVSE felkészülési programja

július 1., szombat: Király Kupa, Szombathely

július 4., kedd: First Vienna–SVSE, Bécs

július 7., péntek: Swietelsky-Haladás–SVSE, Szombathely

július 11., kedd: SVSE–Mattersburg, Sopron

július 15., 18., 22.: mérkőzések Ausztriában, még nincsenek meg az ellenfelek.

A meccsek

július 5., 17.00: ETO FC–Sered

július 8., 17.00: STK Samorin–ETO FC

július 12., 19.00: ETO FC–Velke Ludince

július 15., 10.00: ETO FC Győr–KFC Komárno

július 15., 18.00: Spartak Trnava–ETO FC

július 19., 17.00: ETO FC–Csornai SE

július 19., 19.00: ETO FC–MTE 1904

július 22., 10.00: ETO FC–FC Slovan Duslo Sala.

A játékoskeret 20 mezőnyjátékosból, 3 kapusból áll és 2 fiatal az FC Sopron utánpótláscsapatából csatlakozik a kerethez. A szakvezetés célja, hogy minél több saját nevelésű fiatal beépülhessen az NB II-es együttesbe. Több játékos érkezett próbajátékra, a végleges keret kialakítása az elkövetkezendő napok, hetek feladata lesz.A jelenlegi állás szerint akik a tavalyi csapatból maradnak: Heinrich, Gelei, Fehér, Sifter, Szabó L., Fazakas, Harangozó, Kapacina, Gyürki, Garda, Kovács D., Soós, Batizi Pócsi.A kerethez csatlakozott már Angyal Zsolt, a Haladás védője, aki kölcsönből, Zalaegerszegről érkezett a hűség váro- sába. A hírek szerint az edzővel együtt Dorogról érkezik Bor Dávid és Kővári Róbert, akik a Paks kölcsönjátékosai. Horváth Pétert szeretnék újra kölcsönvenni az MTK-tól.A biztos távozók között van Eszlátyi István (Békéscsaba), Tóth Dávid (Haladás), Nagy Patrik (Gyirmót), Erdélyi László (Győri ETO), Németh Milán (Haladás), Póti Krisztián, Csordás Szabolcs, Deme Imre.Az NB II-es újonc ETO FC Győrnél a múlt héten kétnapos felmérésen vettek részt a keret tagjai.„Az eredmények tükrében nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a szakmai stábunk jó munkát végzett az elmúlt idényben – értékeli a helyzetet Soós Imre, az ETO sportigazgatója. – A bajnoki szünet után jó állapotban tértek vissza a játékosok, erre építve lehetett megkezdeni a felkészülést a következő idényre."A nyáron szerződtetett játékosok közül a szlovákiai magyarok, valamint Rokszin is Győrben kezdték meg a munkát, míg Erdélyit és Bagit volt klubjuk még nem engedte el, ugyanis június 30-ig tart a korábbi kontraktusuk.„A tavalyi keretünkből elengedtük Kunsági Rolandot – ezúton is köszönjük, amit az ETO-ért tett –, Rácz Ferenc visszatért Mezőkövesdre és távozik Varga Róbert is. Kabát Péter jövőre is az ETO-ban futballozik. Kapusposztra leigazoltuk Szatmári Zoltánt Komáromból. Ő megfelelő rutinnal rendelkezik, hiszen korábban az élvonalban is védett. A keret nem teljesen kész, még lehetnek további változások" – említette Soós Imre.A 38 éves Szatmári az MTK és a Siófok színeiben 44-szer játszott az NB I-ben.„Két hétig napi két edzéssel készülünk az NB II-re – mondta végül a sportigazgató. – A tervek szerint végig Győrben maradunk, mert itt minden adott a színvonalas munkához. Éppen ezért valószínű, a korábban tervezett lipóti lehetőséget sem használjuk ki."A két megyebeli együttesen kívül az ETO csak szlovákiai ellenfelekkel találkozik a felkészülés során. Lehet, hogy a meccsek egy részét Lipóton rendezik meg.