NB II foci - Mosonmagyaróvári siker, soproni vereség

Eredmények

A bajnokság állása:

1. Puskás Akadémia 74 pont (már bajnok)

2. Balmazújváros 67

3. Kisvárda 66

4. Soroksár 64

5. Békéscsaba 61

6. Vác 58

7. Zalaegerszeg 53

8. Szeged 2011 51

9. Dorog 50

10. Mosonmagyaróvár 50

11. Szolnok 48

12. Nyíregyháza 46

13. Budaörs 46

14. Siófok 46

15. Soproni VSE 46

16. Csákvár 38

17. Kozármisleny 36

18. Cegléd 36

19. Cigánd 28 (3 pont levonva)

20. SZEOL 18

(1–0)Dorog, 600 néző. V.: Ducsai.Dorog: Demjén – Hauser, Csató, Bora – Kővári, Mészáros Á., Tóth M., Füredi – Szedlár (Petrovic, 82.), Simon A. (Sitku, 68.), Medgyes (Koronczai, 89.). Vezetőedző: Németh Szabolcs.SVSE: Heinrich – Fazakas, Sifter, Fehér Z., Németh M. – Nagy P. (Horváth P., 70.), Tóth D., Kapacina (Gyürki, 45.) – Eszlátyi, Erdélyi, Garda (Soós B., 56.). Szakmai igazgató: Supka Attila.Gsz.: Simon A. (35.), Medgyes (53.).35. p: Szedlár futott el lendületesen a jobb oldalon, a tizenhatoson belülre érve középre adott s a jókor érkező Simon Attila 7 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. 1–0.53. p: Szedlár futott el ismét a bal oldalon, jó ütemben adott középre és a jókor érkező Medgyes 6 méterről a kapu közepébe lőtt. 2–0.79. p: Eszlátyi iramodott meg a bal oldalon, betört a tizenhatosra, egyből kapura lőtt, ám lövése a felső lécen csattant.Az első fél óra nagy taktikai csatát, kiegyenlített játékot hozott. Nagyobb helyzet egyik kapu előtt se volt, aztán vezetéshez jutott a hazai együttes. Szünet után növelte előnyét a Dorog. A folytatásban ugyan a Sopron birtokolta többet a labdát, de nem találta a hazaiak játékának ellenszerét.Összességében a győzelmet jobban akaró Dorog megérdemelten győzött. A Sopron múlt heti játéka alapján árnyéka volt önmagának.Németh Szabolcs: – Megérdemelten tartottuk otthon a három pontot. Kilencven perc alatt végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Amit elterveztünk, maximálisan végrehajtották a játékosok. Köszönöm a mai napi teljesítményüket.Supka Attila: – Saját magunkat vertük meg ezen a mérkőzésen, mert nem olyan teljesítményt nyújtottunk, mint a Nyíregyháza ellen. A gólokat abból kaptuk, amit előtte megbeszéltünk, de sajnos sok egyéni hiba történt, s ez lett a vereségünk oka.Páder Vilmos(1–0)Mosonmagyaróvár, 600 néző. V.: Oláh G.Mosonmagyaróvár: Boros – Koszó, Deák, Lázár, Galambos – Czár (Bohner, 79) – Bartos, Schmatovich, Mundi (Zsirai, 72.), Fekete T. (Darázs, 46) – Laki. Vezetőedző: Király József.Cigánd: Sánta – Molnár R., Raducu, Sergiu, Kasza – Barcsay (Baksa, 70.), Kuti, Sándor (Varga K., 69.), Angyal, Balogh A. – Katona Gy. (Popescu, 83.). Szakmai igazgató: SzénaiPéter.Gsz.: Koszó (42.), Darázs (60.), ill. Angyal (91.).42. p: Czár bal oldali szöglete után Koszó bólintott a bal sarokba. 1–0.60. p: Ismét Czár lőtt be szögletet bal oldalról. A vendégvédők röviden szabadítottak fel, így a labda Darázs elé került, aki 16 m-ről, kapásból a bal sarokba lőtt. 2–0.91. p: Bal oldali támadás után Angyal lőtt a bal alsó sarokba. 2–1.A mérkőzésen a Mosonmagyaróvár végig többet támadott, számtalan gólhelyzetet teremtett a cigándi kapu előtt, de a befejezések két kivételtől eltekintve pontatlanok voltak. A Cigánd jól küzdött, két kapufát is lőtt és a végén szépíteni tudott. A hazai csapat összességében megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.Király József: – Kötelező volt a győzelem és ez mindig nehéz. Jól küzdő, bátor játékot felvállaló ellenféllel futballoztunk. Mi számtalan lehetőséget elpuskáztunk, de megérdemelten nyertünk.Szénai Péter: – Ma is csak két kapufát sikerült rúgnunk. A hazaiaknak több helyzetük volt, így megérdemelten nyertek.Zalka PéterBudaörs - Soroksár 4-2Balmazújváros - Szolnok 1-0Zalaegerszeg - Csákvár 3-2Mosonmagyaróvár - Cigánd 2-1Siófok - SZEOL 2-1Nyíregyháza - Békéscsaba 2-2Dorog - Sopron 2-0Szeged 2011 - Kisvárda 1-1Cegléd - Puskás Akadémia 0-0Vác - Kozármisleny 3-2