NB II foci - Mészöly Géza most a győri sikerért szorít

– Játékos-pályafutása jelentős részét a Vasasban töltötte. Hogyan emlékszik az akkori időszakra? – kérdeztük Mészöly Gézát.



– Tulajdonképpen az egész gyerekkoromat a Vasas-pályán töltöttem és ott váltam futballistává. Sohasem felejtem el azokat az időket. Gyerekként a ranglétra minden fokát megjártam, a serdülőtől egészen a felnőttcsapatig mindenhol játszottam.



– Évekig volt a Vasas vezetőedzője is. Milyen lesz most ellenfélként a kispadon ülni?



– Valóban, az aktív labdarúgó-karrierem után a Vasas vezetőedzője is lehettem. Sok szép emléket őrzök, de az élet elsodort onnan, s most az ETO-nál dolgozom, ami nagy boldogság számomra. Teljesen függetleníteni tudom magam a múlttól, játékosként is többször játszottam már a Vasas ellen, edzőként pedig kifejezetten sokszor meccseltem ellene. Például amikor még a REAC-nak voltam az edzője és a Vasas is épp a másodosztályban szerepelt. Utána az Újpestnél, majd a Haladásnál is ültem a kispadon a Vasas ellenfeleként, szóval ez már szinte megszokott számomra. Persze azt nem mondhatom, hogy ez is egy ugyanolyan meccs lesz, mint bármelyik...



– Mit vár a vasárnapi összecsapástól?



– Mivel szerencsére az elmúlt hétvégén nyertünk és így hét pontunk van, a Vasasnak pedig tíz, vagyis két jó formában lévő csapat találkozik egymással, vérbeli rangadóra számítok. Ráadásul a szakma is úgy gondolja, hogy ennek a két csapatnak az élmezőnyben kell lennie a végelszámolásnál. A Vasas még veretlenül érkezik az ETO-stadionba, s véleményem szerint egy nagyon jó, izgalmas mérkőzésre van kilátás. Függetlenül attól, hogy a játékos-pályafutásom nagy részét a Vasasban töltöttem és ezer szállal kötődök a klubhoz, ezúttal minden idegszálammal a győriek sikeréért szorítok.



– Sokak szerint a Vasas lehet az egyik befutó, s a szezon végén visszakerül az NB I-be.



– Akárcsak az ETO, a Vasas is egy nagy múltú együttes, amely tavaly még az első osztályban szerepelt. Idén egyfajta megújulás történt a fővárosi klubnál mind a vezetésben, mind a játékoskeretben. Ez a friss szellem abszolút jó irányba viszi őket, nem véletlenül sikeresek. Kis Károly személyében remek az edző is és eddig minden úgy alakult, ahogy egy feljutni igyekvő csapatnál történnie kell. Úgy gondolom, ez így is folytatódik, de majd csak vasárnap után. Be szeretnénk bizonyítani, hogy mi sem vagyunk gyengébbek. Sőt! Nagyon bízom benne, hogy hazai pályán is meg tudjuk mutatni azt, ami idegenben nagyon jól működik. Remélem, hogy hazai közönségünk előtt is sikerül jó, eredményes játékkal előrukkolnunk.