NB II foci - Mészöly Géza állásába került az ETO újabb veresége - fotók

Győr, ETO Park, 1250 néző.V.: Nagy N.Horváth T. – Kovács K., Tar, Debreceni, Vadász – Bagi, Vukasovic– Szimcso (Szánthó R., a szünetben), Mervó (Hamar Á., a szünetben), Baracskai – Andric (Magasföldi, 67.). Vezetőedző: Mészöly Géza.Tóth B. – Papp M., Csonka, Dulló, Csilus – Mészáros (Nándori, 67.) – Tamás N. (Szejben, 72.), Farkas A., Simon M.– Bobál G. (Molnár Cs., 79.), Daróczi. Vezetőedző: Szijjártó István.Gsz.: Hamar (48.), ill. Simon M. (18.), Bobál G. (64., 66., utóbbit 11–esből).18. p: Jobb oldali vendégszöglet után a kipattanó labda Simon elé került, aki 14 m-ről a kapu bal oldalába lőtt. 0–1.48. p: Andric bal oldali beadása után a lendületből érkező Hamar jobbal, 4 m-ről a kapu közepébe lőtt. 1–1.64. p: Kovács K. passzolta el a labdát felelőtlenül a saját térfelén, ezután Bobál tört kapura középen, majd a jobbösszekötő helyétől 8 m-ről a kapu bal oldalába helyezett. 1–2.66. p: Bagi buktatta a bal oldalról kapura törő Simont, amiért a játékvezető 11-est ítélt. Bobál a büntetőből ballal a kapu bal oldalába lőtt. 1–3.91. p: Magasföldit buktatta Nándori a kapu előterében, ami után a győriek is büntetőhöz jutottak, de a sértett jobbal leadott, jobb alsó sarokra tartó lapos lövését Tóth B. hárította.Alacsony színvonalú első játékrészben egy szemfüles helyzetkihasználásnak köszönhetően jutottak előnyhöz a vendégek. A szünet utáni fejmosás hamar eredményre vezetett, hiszen néhány perc elteltével megszületett a győri egyenlítés, ám ezt követően egy óriási védelmi hibát kihasználva Bobál előbb akcióból, majd kettő perc elteltével büntetőből talált az ETO kapujába. Az ETO nagyobb sebességre kapcsolt, de ez rendkívül sok hibával és kevés elképzeléssel párosult. Mészöly Géza : – Sajnos komoly előnyt adtunk az átaludt első játékrésszel, ami után a szünetben felráztuk a fiúkat és sikerült egyenlíteni. Ez lélektani előnyt jelentett, de sajnos ezután az ellenfél tudatosan tördelte a játékot. Az ellenünk ítélt tizenegyes megpecsételte sorsunkat, míg mi a saját büntetőnket sem tudtuk értékesíteni. Szijjártó István : – A fiúk elhitték, hogy győzhetnek és több döntetlenünk után jó helyzetkihasználásunknak köszönhetően sikerült is begyűjtenünk a bajnoki pontokat.Budafoki MTE-Sporttelep, 700 néző. V.: Nagy R.Szabó B. – Margitics, Khiesz, Króner, Lakatos Cs. – Oláh B., Vass M. – Kovács D. (Micsinai, 91.), Kercsó, Vankó (Fekete M., 85.) – Boros (Veszelinov, 77.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.Rusák – Varga P., Lázár, Szilvási, Présinger – Kontár (Széles, 34.) – Herjeczki, Strestík, Nagy P., Heffler N. (Sandal, 69.) – Vólent (Horváth R., 55.). Vezetőedző: Szepessy László.Gsz.: Kovács D. (36.).20. p: Strestík végzett el szabadrúgást a jobb oldalról, a beívelésre Lázár érkezett a hosszú oldalon és a kapuba fejelte a labdát, csakhogy a partjelző szerint a rúgás pillanatában lesen volt a gyirmóti védő.36. p: Kovács D. 20 méterre a kaputól tolt egyet a labdán, majd ballal betekerte azt a jobb felső sarokba. 1–0.Megtorpant az élvonalbeli álmokat szövögető Gyirmót. Múlt héten hazai pályán kapott ki a Soroksártól, most pedig a mezőny második felébe tartozó Budafoktól szenvedett vereséget. Vitelki Zoltán : – Tudatosan, fegyelmezetten játszottunk, minden játékosom nagy szívvel küzdött, és ezzel a hozzáállással nagyon fontos három pontot szereztünk. Szepessy László : – Már második alkalommal nem tudtunk a kilencven perc alatt gólt szerezni, sajnos gól nélkül nem lehet mérkőzést nyerni. A szünet után remélem, visszatalálunk a helyes útra és folytatjuk jó szereplésünket.73. p: Szabó V.–Stieber kényszerítőzés után utóbbi mintegy 16 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. 0–1.93. p: Kovács B. futott el a jobbszélen, az alapvonalról befelé cselezett, majd középre gurított, Szabó V. pedig középről a léc alá bombázott. 0–2.Jó iramban kezdtek a csapatok, s bár az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a Mosonmagyaróvárnak már ekkor több lehetősége akadt a gólszerzésre, mint a hazaiaknak. A folytatásban élénkebb lett a játék, mindkét csapat egy-egy helyzetet hagyott ki a második félidő elején. Aztán vezetést szerzett a Mosonmagyaróvár, ettől kezdve a Dorog átállt kétcsatáros játékra, a hazaiak mindent elkövettek az egyenlítés érdekében, rengeteg labdát íveltek a vendégkapu elé, de a vendégek védelme nagyszerűen zárt, sőt, veszélyes kontraakciókat vezetett. Többször is meccslabdát hibáztak el a vendégcsatárok, a 93. percben azonban sikerült bebiztosítani a győzelmet.A Mosonmagyaróvár fegyelmezett, taktikus és szervezett játékkal teljes mértékben rászolgált a három pontra.: – Voltak lehetőségeink, a vendégcsapat próbálta lassítani a játékot, kivárásra játszott és ez eredményre vezetett.– Tökéletes hozzáállás, remek csapatmunka, szuper teljesítmény. Ez hozta meg a sikert.