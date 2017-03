NB II foci - Mélyrepülésben a Sopron focicsapata

Nem megy a játék, nehéz helyzetben a patinás SVSE. Fotó: M. D.

A sok-sok csatát megélt 96 éves, jelenleg NB II-ben szereplő Soproni VSE labdarúgói mélyrepülésbe kezdtek. A klub a történelme során több nehézséggel megküzdött, de napjainkban is lesújtó a helyzet. Ráadásul nincs, aki kiáll a nyilvánosság elé és elmondja vagy elmondta volna, mi a klub stratégiája, jövője. Nehéz megállapítani, hogy ki a tulajdonos és ki a döntéshozó. A közönség egyre türelmetlenebb és az öltözőből már kiszivárogtak bomlasztó jelek. A hosszú hónapok óta tartó bizonytalanságról, a csapat mélyrepüléséről kérdeztük a klub kétszeres magyar bajnok és kupagyőztes trénerét, Supka Attila szakmai igazgatót.„Az egyesület helyzetéről nem az én kompetenciám a válaszadás. A szereplésünk sajnos tavasszal nem úgy alakult, ahogy szerettük volna – kezdte az elemzést a szakvezető. – Rengeteg problémával küszködtünk és küzdünk ma is. A szereplésünket illetően többször rossz döntések születtek. A megbeszéltek ellenére az induláskor nem tudtunk olyan játékosokat igazolni, akiket szerettünk volna. Több olyan játékos van a keretben, akiket hosszú idő óta nem tudunk használni, nem tudnak segíteni a csapaton. Fehér Zoltán tavaly augusztus óta harcképtelen, Popin egy rossz döntés szüleménye, őt visszaadtuk egyesületének. Több játékosunk is van, aki huzamosabb ideje sérüléssel bajlódik vagy bajlódott. Horváth Péter erőssége lehetne a csapatnak, de hosszú időre kidőlt. Fazakas Géza és Szellák Soma sérülés miatt a januári, februári hónapot kihagyták. Sajnos nincs lehetőségünk így változtatásokra. A sorozatos rossz szereplésnek keressük az okát."

A szakmai igazgató tisztában van vele, az őszi szezon óta megtorpant a társaság.„Helyzeteink többnyire vannak, de nem úgy alakulnak a támadásaink, ahogy szeretnénk és ahogy kellene. A hibák ilyenkor, ahogy lenni szokott, jönnek, aminek általában vereség a vége. Az anyagi lehetőségeink is szűkösek, nem tudtunk korábban jó játékosokat igazolni, mert az elképzeléseink nem fértek bele abba a költségvetésbe, amit a vezetés biztosított számunkra. A jelenlegi felhasználható keret a középszerű szerepléshez elegendő. Az eredményességet nagyon befolyásolja továbbá az a tény, hogy a mai napig nem tudjuk, nem tudják a játékosaink, hogy hogyan tovább és mi lesz a bajnokság befejezése után. A játékosállomány több mint kétharmadának lejár a szerződése. Tavaly október óta kértük a vezetést, hogy mondják meg, mi a tervük, de mindig halogató választ kaptunk. Közben a menedzserek több játékost megkerestek, így a fejek már nem tiszták, s a labdarúgók nem a játékra koncentrálnak. Már tárgyalni kellett volna a játékosokkal, hogy ki marad és ki megy, mert úgy járunk, hogy négy-öt futballista marad a bajnokság végén az egyesületben. Az állandóságra pedig nagy szükség lenne, mivel az a fiatalok beépítésében és a csapat fejlődésében óriási lökést adna. Ennek ellenére bizakodók vagyunk, hogy akinek az a feladata, mindent megtesz, hogy tárgyalni lehessen a jövőben" – tette hozzá Supka Attila.