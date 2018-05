NB II foci - Megyei rangadók jönnek vasárnap

WKW-ETO FC Győr–Soproni VSE

Győr, ETO Park, 17 ó. V.: Barna.

A két nagy múltra visszatekintő klub ezúttal Győrött találkozik egymással. A nagy presztízzsel bíró összecsapáson most az ETO az esélyesebb.

Szentes Lázár: – Sajnos a Sopron kiesett a bajnokságból, így jövőre nem találkozunk az NB II-ben. Néhány mérkőzésükön megmutatták, hogy egyáltalán nem estek szét. Ellenünk is nagyon koncentráltan fognak játszani és ha mi is így teszünk, akkor legyőzhetjük őket.

Sopronban Bekő Balázs szakmai vezető továbbra is bízik játékosaiban:

– Nem lesz egyszerű a hétvégi mérkőzés, mert szerdán is tétmeccset játszottunk. A Cegléd elleni játékot szeretném viszontlátni. Abban semmilyen különlegességet nem látok, hogy korábban az ETO trénere voltam, ez nem jelent semmiféle pluszmotivációt. Az ETO az esélyesebb, de bármilyen eredmény előfordulhat.



Credobus-Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr

Mosonmagyaróvár, 17 ó. V.: Szilasi.



Mindkét csapat számára fontos találkozót rendeznek a Lajta partján. Míg a hazaiaknak a másodosztályú tagságuk megtartásáért lenne fontos pontokat szerezniük, a vendégek a harmadik helyért küzdenek.

– Becsülettel készültünk erre a mérkőzésre is, már csak azért is, mert a bajnoki hajrában minden pontnak óriási jelentősége van. Negyvenkettőt gyűjtöttünk eddig, de lehet, még ez is kevés lesz. Bízom benne, minden játékosunk átérzi a meccs jelentőségét – emelte ki Várhidi Péter vezetőedző, aki az öt sárga lapot összegyűjtő Katona és Bakos játékával ezúttal nem számolhat.



Az óváriak várható kezdőcsapata: Heinrich – Vágó, Szépe, Szpirulisz – Kovács B., Zsirai, Kapacina – Winkler, Lőrinczy, Eszlátyi, Kulcsár.



– A céljaink eléréséhez mindhárom hátralévő mérkő- zésünket szeretnénk megnyerni, így a most hétvégit is. Nem befolyásol bennünket, hogy épp egy megyei csapat az ellenfelünk – szögezte le Szepessy László, a Gyirmót vezetőedzője, aki együttese keretéből mindenkire számíthat a megyei rangadón.



A vendégek kezdő tizenegye: Rusák – Achim, Villám, Szilvási, Présinger – Lázár – Varga P., Kiss M., Paku – Sandal, Horváth R.