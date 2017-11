NB II foci - Megyei rangadó: elővételben is vehet jegyet az SVSE-ETO FC Győr meccsre

A Soproni VSE november 12-én (vasárnap) hazai pályán fogadja az ETO FC Győr együttesét az NB II-es labdarúgó bajnokságban. A meccs időpontja a televíziós közvetítés miatt megváltozott, a találkozót 14.30-kor rendezik meg a városi stadionban.



A fokozott érdeklődés miatt a soproni klubvezetők arra hívják fel a szurkolók figyelmét, hogy erre a mérkőzésre is névre szóló belépőjegyek készülnek, amelynek nyomtatása időt vesz igénybe. Éppen ezért azt javasolják, hogy elővételben váltsák meg a belépőjegyeket, amelyre két lehetőség is lesz: a vasútállomáson található Utascentrumban (nyitvatartási idő: hétfő, kedd, szerda, péntek 7.00-17.30, csütörtök 7.00-19.00, szombat 8.00-16.00).



November 7-e, keddtől lehet kapni belépőket.



Emellett a stadion Káposztás utcai jegypénztára a mérkőzés előtti pénteken 15.00 és 17.00 óra között, valamint szombaton 9.00 és 11.00 óra között is nyitva lesz.



A klub kérése, hogy azok a szurkolók, akik a mérkőzés napján váltják meg belépőjüket, időben érkezzenek a pénztárakhoz.