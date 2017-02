NB II foci - Megdolgoztak a várt tavaszi győzelmekért Mosonmagyaróváron

A hatodik helyről, a feljutást jelentő pozíciótól mindössze négy ponttal lemaradva várja a folytatást az NB II-es Credobus-Mosonmagyaróvár.



Érthető, ha a felkészülés ennek jegyében jókedvűen telt a csapatnál, bár azért nem volt minden zökkenőmentes a holt idényben.



„Azt szokták mondani, majd a mérkőzések megmutatják, hogy milyen volt a felkészülés – kezdi Király József, a Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Az biztos, hogy az eltervezett feladatokat elvégeztük, a játékosok vevők voltak a kemény munkára. Az időjárás néha megtréfált minket, mert még a műfüves pálya is lefagyott, ami azért gondot okozott a számunkra."



A korábbi sérültek felépültek és bekapcsolódtak a munkába, de a vezetőedző szerint a rajton még nem lehet számítani Hajósra és Mundira sem. Kellemetlen, hogy Zsirai combizma megsérült és a hétvégén ő sem játszhat.

„Tizennyolcas játékoskerettel dolgozunk, ami elég szűkös, egy-egy ember kiesését nehezen tudjuk pótolni – folytatja a vezetőedző. – Ezért is remélem, hogy a további sérülések elkerülnek bennünket, hiszen a keretben és a kezdőcsapatba kerülésért is a versenyszellemet fenn akarjuk tartani. Az is igaz, hogy nálunk ősszel olyan volt a csapatszellem, amely ezt segítette. A télen leigazoltuk Katona Károlyt Tatabányáról. Bal oldali játékos, 1998-as születésű, a fiatalszabály miatt is szükségünk volt rá. A Gyirmóttól fél évre kölcsönvettük Lázár Patrikot és Kovács Gergőt, utóbbi a harmadik számú kapusunk lesz. Négyen pedig távoztak a csapattól."



Változás történt a szakmai stábban is, az eddigi pályaedző, Nagy Ádám távozott, Felcsúton edzőként és videó- elemzőként dolgozik. A szakmai fejlődése miatt nem gördítettek akadályt a távozása elé. A pótlását egyelőre házon belül kívánják megoldani a klubnál.



A felkészülési mérkőzéseken kevésszer ért el jó eredményt a Mosonmagyaróvár, de emiatt nem aggódik a szakvezető.



„Nem nagyon nyertünk meccset, de a könnyű győzelmeknek a gyakorlás szempontjából nincs sok értelmük, ezért tudatosan nehéz ellenfeleket választottunk. A tapasztalatokat majd a bajnokikon igyekszünk kamatoztatni. Minden mérkőzésre úgy megyünk ki, hogy nyerjünk, de persze mindig lesz egy ellenfél is – említi mosolyogva Király József.



– Úgy látom, a motivációval továbbra sem lesz gond nálunk. A harci tűz lobog, a jóllakottság és az elégedettség érzése nem fenyeget bennünket. A jó folytatással tartozunk önmagunknak és a szurkolóinknak is."