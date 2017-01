NB II foci - Maradnak a kulcsemberek Mosonmagyaróváron

Csapatkép: Mosonmagyaróváron jókedvvel kezdődött a felkészülés az NB II hatodik helyezettjénél. Fotó: Gondár Flóra

Az ősz egyik meglepetéscsapata volt a másodosztályban a Credobus-Mosonmagyaróvár, amely főként az idény második felében nyújtott remek teljesítményt és végül a táblázat hatodik helyén zárt, mindössze négypontos hátrányban a feljutást jelentő második helytől.A kék-fehéreknél is tart már a téli felkészülés a remélhetően jó bajnoki folytatásra.„Mindenki egészségesen és az eddigi edzések alapján úgy látszik, megfelelő állapotban jött vissza az év végi pihenőt követően – kezdi Király József, a Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Napi két edzéssel töltjük a felkészülési időszak nagy részét, szerepel benne konditermi edzés, de gyakorolunk teremben és a műfüves pályánkon is. Edzőtábort nem tervezünk."Mosonmagyaróváron nemrégiben készült el az új sportcsarnok, amit a labdarúgók is használnak majd a bajnokságra készülve.

Edzőmérkőzések



A kék-fehérek január 21–22-én részt vesznek az Alcufer-kupa teremlabdarúgó-tornán, ezenkívül pedig valószínű, kilenc edzőmérkőzést játszanak.



A menetrend. Január 18.: Gyirmót–Mosonmagyaróvár, 14.30 óra, 21.: edzőmérkőzés, 26.: Mosonmagyaróvár–Szolnok, 14.00, 28.: Mosonmagyaróvár–Somorja (szlovákiai), 11.00, február 1.: ETO FC Győr–Mosonmagyaróvár, 15.00, 2.: Vasas–Mosonmagyaróvár (Lipóton), 16.00, 4.: Mosonmagyaróvár–Bős (szlovákiai), 11.00, 12.: Mosonmagyaróvár–Szered (szlovákiai), 11.00.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy mi is birtokba vehetjük a remek csarnokot. Reméljük, hogy továbbra is kegyes lesz hozzánk az időjárás és szabadtéren is végig tudjuk csinálni az eltervezett munkát – folytatja a vezetőedző. – A szakmai stábunk kiegészült Szitás Lászlóval, aki visszatért hozzánk, az erőnléti edzéseket ezentúl ismét ő vezényli majd a csapatnak."Hosszú sérülése után teljes értékűen bekapcsolódott a közös munkába Mundi Roland, Sárközi Gergely és Hajós Krisztián is.„Mindenféle szempontból jó, hogy újra számíthatok rájuk – tette hozzá a vezetőedző. – Eddig csak Régely László távozott, aki Lipótra igazolt. A legnagyobb erősítést az jelenti számunkra, hogy minden kulcsemberünk a csapatnál maradt."Korábban szó volt róla, hogy Laki Balázst a Gyirmót, Deák Istvánt pedig a Honvéd nézte ki magának.„Keresünk tehetségeket, elsősorban az 1997-es születésű fiatalokat, hiszen jövőre az ő korosztályuk lesz a kedvezményezett. Nagy változásokat nem tervezünk a játékoskeretben, de ha találunk számunkra erősítést jelentő és egyben megfizethető futballistát, akkor leigazoljuk" – említette végül Király József.