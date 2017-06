NB II foci - Lehangoló hazai sorozat Sopronban

Az őszi szezonban 7 siker mellett 8 döntetlent és mindössze 5 vereséget, 24 rúgott és 22 kapott gólt mutatott a tabella. A tavaszi szezonban mintha elfelejtették volna a játékosok azt az alapmondást, miszerint rúgott gólok nélkül nincs győzelem. Az első hét fordulóban mindössze három pontot gyűjtöttek Sifterék, mindössze 2 gólt lőttek és 8-at kaptak. Ebben az időszakban vészes gólszegénységben szenvedett a Sopron. Csatárok csak papíron léteztek, a gyakorlatban nem volt értékelhető a teljesítményük.



A vészes gólszegénység önbizalomhiánnyal is párosult, s odáig fajult a helyzet, hogy már a százszázalékos ziccerhelyzeteket sem tudták kihasználni a csatárok. A tavaszi idényben 18 mérkőzésen 13 alkalommal sikerült az ellenfelek kapujába találni és 16-szor zörrent meg a soproniak hálója. A bajnokságban elért 37 gólból Erdélyi László egymaga tízet szerzett, a teljesítménye dicséretes. A húszas mezőnyben csak a kiesők értek el kevesebb gólt, mint a Sopron.



A hazai pálya mérlege volt a leglehangolóbb: 2016. augusztus 14. óta – akkor a Szolnokot verték 2–1-re – hosszú időn át nem győzött hazai közönsége előtt a csapat. Egészen ez év május 14-ig tartott ez a sorozat, amikor is szintén 2–1-re verték a Nyíregyházát. A kilenc hónapos hazai sikertelenségre nincs és nem is lehet magyarázat.

Összességében érthetetlen a csapat hullámzó teljesítménye, mivel ugyanaz a társaság játszott ősszel sikeresen, mint amely tavasszal leszerepelt. A jó munkához szükséges nyugodt légkör nagyon hiányzott a Káposztás utcában.



A szurkolók megbecsülése nagyobb odafigyelést igényelt volna. Az egykor szebb napokat megélt, hálás soproni publikum sokkal többet érdemelne és ezért tenni kellene a játékosoknak, a szakmai stábnak, a vezetőknek egyaránt.