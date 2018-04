NB II foci - Kikapott az ETO és a Sopron, a Gyirmót és a Mosonmagyaróvár döntetlent játszott,

Gyirmót FC Győr–Békéscsaba 2–2 (2–0)

Gyirmót, Alcufer-stadion, 450 néző. V.: Németh Á.



Gyirmót: Rusák – Villám, Lázár P., Szilvási, Présinger – Kiss M. – Szalánszki (Varga P., 70.), Nagy P., Czár (Paku, 57.) – Horváth R. (Áchim S., 85.), Sandal. Vezetőedző: Szepessy László.



Békéscsaba: Rybanski – Nagy S. (Urbin, 63.), Dlusztus, Szélpál, Mészáros M. – Nagy I., Lustyik, Hursán (Szatmári I., 46.), Király P. (Viczián, 46.) – Birtalan, Gyurján. Vezetőedző: Boér Gábor.



Gsz.: Horváth R. (19.), Sandal (41.), Mészáros M. (46.), Birtalan 11-esből (83.). Kiállítva: Lázár P. (82.).



1. p: Horváth Rolandot rántották le a büntetőterület csücskében: Nagy Patrik bal sarokra tartó tizenegyesét, majd Horváth R. ismétlését is hárította Rybanski.

19. p: Szalánszki ért el egy hosszú indítást a bal oldalon, visszajátszásából Présinger középre emelt és a jobbösszekötő helyén érkező Horváth R. a kapu bal oldalába fejelte a labdát. 1–0.

41. p: Bal oldali szöglet után visszakerült a labda Kiss Mátéhoz, akinek középre gurítását Sandal belsőzte a hálóba. 2–0.

46. p: Nagy István végzett el balról szögletet, középre adásából az előrehúzódó Mészáros 10 méterről egyből a jobb felső sarokba lőtt. 2–1.

83. p: A gyirmóti kapu előtti tömörülésnél Lázár kézzel nyúlt a labdához, a játékvezető büntetőt ítélt és kiállította a gyirmóti védőt. A 11-est Birtalan félmagasan a kapu bal oldalába helyezte. 2–2.

A kora nyári melegben jól kezdett a hazai csapat, a kihagyott büntető után is voltak lehetőségei, megérdemelten jutott vezetéshez. A játékrész további részében is a sárga mezesek játszották a tetszetősebb futballt, a szünet utáni váratlan szépítés azonban megváltoztatta a játék képét. A Békéscsaba ráérzett a lehetőségre, a hazaiak pedig nem találtak vissza az első félidőbeli ritmusra.



Szepessy László: – Ellentétes félidők mérkőzése volt. Sajnos részünkről Paku hibázta el a meccslabdát, így örülnünk kell annak, hogy megőriztük tavaszi veretlenségünket.



Boér Gábor: – Az első negyvenöt percben, amit lehetett, elrontottunk. Szünet után szerkezetet váltottunk, ennek és a fiúk küzdeni tudásának köszönhetően visszajöttünk a mérkőzésbe.



Kazincbarcika–Soproni VSE 1–0 (1–0)

Putnok, 300 néző. V.: Nazsa.



Kazincbarcika: Somodi – Tóth Sz. (Murai, 67.), Belényesi, Palmes, Süttő – Kristófi (Orovecz 72.), Hegedűs D., Mikló, Engel – Kanalas, Bene A. (Lőrincz 77.). Vezetőedző: Koleszár György.



SVSE: Kunsági – Harangozó, Czingáber, Varga R., Angyal Zs. – Tóth M. – Koronczai (Kitl K., 68.), Kővári (Bor, 46.) R., Gyürki – Szabó V. (Batizi-Pócsi, 46.), Horváth P. Szakmai igazgató: Bekő Balázs.



Gsz.: Tóth Sz. (29.).

Kiállítva: Harangozó (91., második sárga lap után).

29. p: Egy védőkről lepattanó labda Tóth Szabolcs elé került, aki vezette egy darabig majd 17 méterről lőtt, a labda pedig a jobb kapufáról vágódott a hálóba. 1–0.

43. p: Tóth Szabolcs nagy bedobása utána Bene Attila elé került a labda a 16-oson belül, amely közeli lövése után a jobb kapufáról vágódott a mezőnybe.

91. p: Harangozó megkapta második sárga lapját, így kevéssel a többiek előtt mehetett zuhanyozni.

Csupán megszorítani tudta a hazai csapatot a Soproni VSE, mely továbbra is reménytelen helyzetből várhatja a folytatást.



Koleszár György: – Mindig a legnehezebb feladat a kötelező győzelmet megszerezni, szerencsére ez nekünk most sikerült. Én sem értem, hogy a Sopron hogy lehet a táblázat utolsó helyezettje... Valamennyi játékosom kitette szívét és lelkét a pályára, roppant fontos győzelmet arattunk.



Bekő Balázs: – Botrányos, NB III-as színvonalú mérkőzést játszottunk. Ami ezen a pályán történt, az a futball megcsúfolása volt. Sajnálatos módon ebben mi voltunk az egyik főszereplő.



Dorog–WKW-ETO FC Győr 1–0 (1–0)

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, 500 néző. V.: Takács T.



Dorog: Vajda D. – Szalai A., Csató, Bora, Mészáros Á. – Nagyházi, Vígh (Szellák, 68.), Tomás, Németh Á. – Kitl (Városi, 28.), Faragó (Fürjes, 59.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs.



ETO: Szatmári Z. – Kovács K., Vadász, Debreceni, Rokszin – Bagi – Tajthy, Szánthó (Beliczky, 79.), Szatmári L. (Magasföldi, 66.), Zamostny – Erdélyi (Szimcsó, 62.). Vezetőedző: Szentes Lázár.



Gsz.: Faragó (33.).

33. p: A dorogiak végeztek el szabadrúgást a győri térfél közepén, Faragó lépett ki a védők közül, a kifutó Szatmári kapus mellett-felett elpöckölte a labdát, amely a kapufát is érintve jutott a jobb alsó sarokba. 1–0.

Jó játékkal és főleg megérdemelten győzte le az ETO-t a hazai együttes. Ráadásul a szerény költségvetésből működő Dorog nagy akarással és alázattal is futballozott.



Schindler Szabolcs: – Gratulálok a srácoknak, a csapatot nagybetűvel szeretném mondani. Köszönjük a közönségünknek a támogatást, mert ez nagyon fontos volt ezen a meccsen.



Szentes Lázár: – Most a nagy nyilvánosság előtt is megismétlem, amit a mérkőzés után közvetlenül megtettem, hogy elnézést kértem azoktól a győri szurkolóktól, akik elutaztak Dorogra és végigszenvedték ezt a szörnyűséget, amit labdarúgás címén műveltünk.



Soroksár–Credobus-Mosonmagyaróvár 0–0

Soroksár, 600 néző. V.: Nagy R.



Soroksár: Steer – Fülöp, Dvorschák, Valencsik, Silye – Huszák, Gyömbér, Tamási (Gárdos, 63.) – Csernik, Pál (Popov, 63.), Kundrák (Lakatos, 78.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.



Mosonmagyaróvár: Heinrich – Kovács B., Szépe, Szpirulisz, Katona – Zsirai, Bakos (Vágó, 70.) – Lőrinczy (Kapacina, 72.), Kulcsár (Winkler A., 79.), Bartos, Eszlátyi. Megbízott edző: Kostorják Zsolt.



35. p: Eszlátyi futott el a balszélen, élesen belőtt labdájáról maradt le centikkel Lőrinczy.

43. p: Jobb oldali szöglet után Bakos fejesét a gólvonalról mentették a hazai védők.

49. p: Gyömbör közeli lövését védte bravúrral Heinrich.

53. p: Mosonmagyaróvári kontratámadás után Lőrinczy lövését védte Steer.

60. p: Kulcsár mesterien lekészített labdájával Eszlátyi elé tálalt, aki a hosszú sarok mellé bombázott.

69. p: Hazai bal oldali szöglet után lőtt kapufát a hazai csapat, a visszapattant labdából a vendégcsapat kontrázhatott, de Eszlátyi lövésénél a hazai kapus menteni tudott.



Lipcsei Péter: – Tipikus ikszes mérkőzés volt. A második félidőben a kapufánál közelebb álltunk a győzelemhez, de ezúttal csak eddig jutottunk. Az eredmény igazságosnak mondható.



Kostorják Zsolt: – Újabb értékes pontot szereztünk. Több helyzetünk volt, mint a hazai csapatnak, de rúgott gól nélkül csak egy pontra vagyunk jók. Küzdeni tudásból jelesre vizsgázott a csapat.