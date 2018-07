NB II foci - Kikapott az ETO és a Mosonmagyaróvár, nyert a Gyirmót + nyilatkozatok és fotók

(0–1)Kaposvár, 1000 néző. V.: Farkas T.Kaposvár: Pogacsics – Vachtler, Úr, Szabó A., Hadaró (Kollega, a szünetben) – Bíró D. – Hegedűs D. (Ivancsics, 72.), Szakály A., Nagy J. – Beliczky, Andorka (Godzsajev 59.). Vezetőedző: Waltner Róbert.Gyirmót: Rusák – Varga P., Szilvási P., Széles I., Présinger – Lázár P. – Herjeczki, Nagy P. Strestík (Krebsz 80.), Sandal (Hefler N., a szünetben) – Szarka Á. Vólent (84.). Vezetőedző: Szepessy László.Gsz.: Herjeczki (3.), Strestík (54.).3. perc: Pogacsics kapus pontatlanul passzolt az egyik hazai védő felé, Szarka lecsapott a labdára, majd egy csel után Herjeczkihez adott ő pedig az üres kapuba gurított. 0–154. perc: Nagy P. beadása után Lázár P. fejelte a labdát a lécre, a kipattanót Strestík stukkolta kapura, Pogacsics pedig már csak a gólvonal mögül tudta kiütni a labdát. 0–2Waltner Róbert: – Önbizalomromboló a harmadik percben gólt kapni, főleg egy feljutó csapatnak. A második félidőben is több helyzetünk volt. Ez a meccs most annyiban különbözik, hogy ez nem az NB III, hanem az NB II.Szepessy László: – Azt a célt tűztük ki, hogy az első hat mérkőzés alatt kell éles körülmények között csapatot kialakítani, formába lendülni és eredményesnek lenni. Ez a győzelem a céljaink eléréséhez egy fontos lépés.(2–0)Békéscsaba, 450 néző. V.: Ducsai.Békéscsaba: Rybansky – Mészáros, Szélpál, Nagy S., Pilán, – Viczián, Király, Mezei (Rustyik, 72.) – Szatmári, Urbin (Tóth D. 79.), Gránicz (Szalai, 60.). Boér Gábor.Mosonmagyaróvár: Heinrich – Kovács, Zsirai, Bakos, Darázs (Szabó, 72.), – Maly (Stieber, 55.), Vágó – Winkler A. (Benkovics, 72.), Kapacina, Eszlátyi – Jelena. Vezetőedző: Várhidi Péter.Gsz.: Urbin (13., 11-esből, 26.), Pilán (81.).6. p.: Eszlátyi passzolt középre Jelena elé, aki a kapussal szemben rosszul vette át a labdát, így odalett a helyzet.13. p.: Kovács kezére pattant a labda, a játékvezető érthetetlen módon tizenegyest ítélt a hazai csapatnak, amit Urbin a jobb alsó sarokba lőtt. 1–0. 25. p.: Kránicz jobb oldali beadását Urbin fejeli a kapuba. 2–0. 29. p.: Kapacina beadását Vágó bombázza a hazaiak kapujába, de a játékvezető lest ítél. 61. p.: Vágó 38 méteres lövését hárította Rybansky kapus. 82. p.: Egy kipattanó labdával Pilán 32 méterről óriási gólt lő a jobb felső sarokba. 3–0. 92. p.: Újabb tizenegyeshez jut a hazai csapat, Király lövését Heinrich bravúrral védte.Boér Gábor: – Nagyon kellett ez a győzelem, amelyhez a szerencse is szükségeltetett.Várhidi Péter: – Ha most elmondanám a véleményemet, akkor csak magam alatt vágnám a fát.(0–0)Győr, ETO Park, 950 néző. V.: Barna.ETO: Horváth T. – Kovács K., Tar, Debreceni, Völgyi – Bagi, Vukasovic – Szimcsó, Magasföldi (Erdélyi, 67., Tajthy, 78.), Mervó – Baracskai (Koltai, 73.). Vezetőedző: Mészöly Géza.Budaörs: Demjén – Menyhárt, Kékesi, Tányéros, Medgyes – Végh (Marques, 79.), Lengyel B., Kesztyűs, Fényes, Czvitkovics (Sajbán Miklós, 91.) – Sajbán Máté (Fodor, 63.). Szakmai igazgató: Bognár György.Gsz.: Lengyel B. (89.).Az idény előtti nyilatkozatokban beharangozott rövid időn belüli feljutás reményében látogattak ki a győri szurkolók az ETO Parkba, de már az első találkozón csalódniuk kellett kedvenceikben, hiszen azok meglehetősen tompán, kevés elképzeléssel futballoztak a nyitányon.A Budaörs mindvégig masszív védekezésre építette taktikáját, ritkán jutott el a győri kapuig, de a két mester közül mégis a vendégcsapaté örülhetett, hiszen az utolsó pillanatokban, egy szabadrúgást követő beívelés után Lengyel Béla fejes góljával megszerezték a győzelmet jelentő három bajnoki pontot.A látottak alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, de újfent igazolta a futball, hogy amíg az egyik kapunál rendre kimaradnak a lehetőségek, addig a másik oldalon kevés gólhelyzet után is lehet győzelemnek örülni.Mészöly Géza: – Tudtuk, hogy labdabiztos, játszó csapat látogat hozzánk. Ennek ellenére mindkét félidőben megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre. Ismét bebizonyosodott, hogy nem szép, kidolgozott helyzetekre játsszák a futballt, hanem gólokra.Bognár György: – Nem játszottunk jól, de ha így is tudunk nyerni, akkor talán jó úton haladunk. A gólunk mellett szereztünk egy kapufát is, így érzésem szerint a győzelmünk nem érdemtelen.Nyíregyháza Spartacus FC-Kazincbarcika 1-0 (0-0)Aqvital FC Csákvár-Ceglédi VSE 3-3 (1-2)BFC Siófok-ZTE FC 2-3 (0-1)Vasas FC-BSS Monor 2-1 (1-1)Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Dorogi FC 0-1 (0-0)Vác FC-Budafoki MTE 2-1 (2-0)Tiszakécske-Soroksár SC 0-4 (0-0)