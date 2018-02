NB II foci - Kikapott az ETO és a Mosonmagyaróvár, döntetlent játszott a Gyirmót - fotók+nyilatkozatok

Elmaradt az SVSE meccse



Az elmúlt napokban Sopronra zúdult nagy mennyiségű hó és a mínusz 12–14 fokos hideg miatt elmaradt az SVSE–Cegléd mérkőzés, miután Kovács J. Zoltán játékvezető a Káposztás utcai stadion pályáját játékra alkalmatlannak minősítette.

Merkantil Bank Liga NB II. 22. forduló

(0–0)Győr, ETO Park, 400 néző. V.: dr. Kovács G.ETO: Gyurákovics – Szabó B., Koszó, Debreceni, Vadász V. (Rokszin, 56.) – Tajthy T. – Beliczky, Pongrácz (Szánthó R., 81.), Magasföldi, Szabó L. (Zamostny, 46.) – Daru B. Edző: Szentes Lázár.Siófok: Balajcza – Szilágyi Z., Fehér Zs., Lorentz, Hídvégi – Gál M., Lázár Zs. (Berde), Nagy D. (Balázs Zs., 75.), Farkas M., Bévárdi (Lénárt, 80.) – Elek B. Edző: Varga Attila.Gsz.: Elek B. (74.).90. perc: Vége a mérkőzésnek.76. perc: A Siófok szerzi meg a vezetést Elek jóvoltából.61. perc: Győri helyzetek egymás után: előbb Zamostny fejel mellé, aztán Magasföldi lövését kell védenie Balajczának.45. perc: Az első félidő gól nélküli döntetlennel zárult.15. perc: Eddig a Siófok előtt adódott több helyzet, de gól még nincs. Szentes Lázár : – A mérkőzés legfontosabb tanulsága, hogy nem tudtunk alkalmazkodni a fagyott talajhoz, ami minőségi futballra alkalmatlan volt. Sokáig gól nélkülinek tűnt a találkozó, de egy szerencsétlen mozdulatsor eredményeként született góllal veszítettünk. Számomra szakmailag értékelhetetlen volt a találkozó.Varga Attila: – A szerdai kupatalálkozón is vesztett állásból javítottunk. Ez a mentalitás szerencsére megmaradt. Mind fizikálisan, mind játékban jobbak voltunk az első félidőben, szünet után pedig egy szerencsés góllal nyerni is tudtunk.(1–1)Nyíregyháza, 500 néző. V.: Csonka.Nyíregyháza: Jova – Hinora, Rubus, Kelemen D., Farkas M. – Kártik, CsilusT. – Gréczi (Csilus Á., 60.), Kesztyűs (Holdampf, 73.), Pekár (Dragóner, 90.) – Gajdos. Edző: Lucsánszky Tamás.Gyirmót: Rusák – Áchim, Villám, Szilvási P. – Nagy P., Lázár P. – Szalánszki (Csongrádi M., 92.), Paku, Sandal, Présinger – Laki B. Edző: Szepessy László.Gsz.: Gréczi (17.), ill. Sandal (8.).90. perc: Vége a mérkőzésnek.67. perc: Pekár lövi telibe a kapufát.45. perc: Vége az első félidőnek.16. perc: Egyenlítettek a hazaiak. A Rusákról kipattanó labdát Pakár lőtte a gyirmóti kapuba.8. perc: Megszerezte a vezetést a Gyirmót. Présinger szöglete után Sandal közelről fejelt a hálóba.Lucsánszky Tamás: – Megint egy rangadó, amelyen hátrányba kerültünk, így dupla energiát kellett mozgósítani az egyenlítés érdekében. Nem játszottunk szellemesen, nem is nyertünk, holott az ilyen mérkőzéseket nüanszoknak kellene eldöntenie.Szepessy László: – Nagyon nehéz körülmények között jó iramú meccset játszott a két jól felkészült csapat. Az első félidőben mindkét csapat ismerkedett a szibériai körülményekkel, majd szünet után már nyíltabb volt a játék. A döntetlen igazságos, és számunkra megfelelő is.(0–0)Mosonmagyaróvár, 400 néző. V.: Oláh G.MTE: Heinrich – Szépe, Szpirulisz, Huszárik, Zsirai – Vágó, Kapacina V. (Lőrinczy, 58.), Winkler (Zsigmond, 68.) – Kulcsár K. (Darázs, 78.) – Eszlátyi, Kovács B. Edző: Várhidi Péter.Csákvár: Hermány – Horváth J., Csonka B., Kiprich D., Galambos Á. – Sándor Gy., Bokros Sz. – Tamás N. (Molnár T., 79.), Király B., Sejben (Oldal, 68.) – Máté J. (Bobál G., 58.). Edző: Szijjártó István.Gsz.: Eszlátyi (72.), ill. Sándor Gy. (61., 11-esből), Szépe (86., öngól), Oldal (90.).61. p: Tizenegyeshez jutott a Csákvár, Sándor Gy. a bal sarokba helyezte a labdát. 0–1.72. p: Kulcsár jó ütemben indította Kovácsot, akinek középre adott labdáját Eszlátyi helyezte a vendégek kapujába. 1–1.81. p: Ismét tizenegyeshez jutottak a vendégek, Sándor azonban a jobb kapufa mellé lőtt.86. p: Tamás lövésébe csúszott bele Szépe, lábáról a jobb sarokba pattant a labda. 1–2.90. p: Jobb oldali beadást követően Oldal lőtt a hazaiak kapujába. 1–3.Várhidi Péter: – Gratulálok a Csákvárnak, jobban alkalmazkodtak a körülményekhez.Szijjártó István: – Nehéz volt a talaj, mindkét csapat a győzelemre játszott. A második félidőben jobban akartuk a győzelmet és megérdemelten vittük el a három bajnoki pontot.Eredmények:Dorog - Budaörs 1-2Kazincbarcika - Szolnok 2-1Mosonmagyaróvár - Csákvár 1-3Soproni VSE - Cegléd elmaradtSoroksár - Budafok 3-0Szeged - Vác 3-0MTK - Békéscsaba 3-0Zalaegerszeg - Kisvárda 2-1