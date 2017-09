NB II foci - Kikapott az ETO a Váctól

Szolnoki MÁV FC–Credobus-Mosonmagyaróvár 1–0 (1–0)

Szolnok, 800 néző. V.: Dolnegó.



Szolnok: Hrabina – Molnár, Balogh, Tóth B., Papp – Kenderes – Lakatos, Jasarevic (Olasz, 78.), Földi, Pintér (Farkas, 71.) – Katona Gy. (Tóth László, 63.). Vezetőedző: Balogh Pál.



Mosonmagyaróvár: Tarczy – Huszárik, Szpirulisz, Szépe, Juhász (Tóth Levente, 74.) – Katona K., Kovács – Bartos (Kapacina., 34.) Schmatovich, Kószás (Lőrinczy, 59.) – Laki. Vezetőedző: Várhidi Péter.



Gsz.: Jasarevic (36.).

Kiállítva: Molnár R. (88.), ill. Szpirulisz (80.).



31. perc: Egy szöglet után egy közeli fejest Tarczy a hosszú kapufára ütött.

36. perc: A jobbról középre passzolt labdát Jasarevic volt csapata kapujába lőtte. 1–0.

Nagy iramú mérkőzésen egy Jasareviccsel jobb volt a hazai csapat.



Balogh Pál: – Nagyon örülök az első hazai győzelmünknek. Nagyobb odafigyeléssel előbb is bebiztosíthattuk volna a sikerünket.



Várhidi Péter: – Mindkét csapat nagyot küzdött, de a párharcokat rendre elveszítjük a pálya minden területén. Legalább most voltak helyzeteink. Úgy gondolom, hogy az egy pontra legalább rászolgáltunk volna.

Kostorják Zsolt



Budafoki MTE–Soproni VSE 1–0 (1–0)

Promontor u., 400 néző. V.: Pillók.



Budafok: Somogyi – Harsányi, Csizmadia, Kheisz, Vég – Vass – Kovács D. (Ihring-Farkas, 87.), Veszelinov (Margitics, 84.), Nagy T., Fekete M. (Vankó, 60.) – Kercsó. Vezetőedző: Prukner László.



SVSE: Molnár – Fazakas, Sifter, Fehér, Ágh, Bor – Kővári, Harangozó (Szőke, 59.), Angyal, Tóth M. (Varga Sz., 69.) – Batizi-Pócsi (Horváth P., 56.). Vezetőedző: Németh Szabolcs.



Gsz.: Fekete (42. ).

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, s csupán egy hatalmas védekezési hiba miatt kapott gólt az SVSE, amikor Molnár kapus és Fehér egymásra várt. A második félidőben mindent megtettek a vendégek az egyenlítésért, ám a hajrában majdnem kettőre növelte előnyét a Budafok, Vég azonban 8 méterről a szinte teljesen üres kapu mellé lőtt.



Prukner László: – Örülök, hogy a vezetésünk után sikerült megtartani az előnyünket. A meccsen a küzdelem dominált, s ebben jobbak voltunk ellenfelünknél.



Németh Szabolcs: – Kiegyenlített meccs volt, melyen egyéni hibából kaptuk a gólt. Csalódott vagyok, hogy pontot se szereztünk.



Vác FC–WKW-ETO FC Győr 2–0 (1–0)

Budapest, 400 néző. V.: Csonka.



Vác: Halasi – Hegedűs, Tóth F., Szabó, Gulyás – Tóth G., Búrány – Zsolnai, Nagy R. (Rása, 70.), Major (Borvető, 53.) – Balajti (Kákonyi, 62.). Vezetőedző: Horváth Károly



ETO: Gyurákovics – Boszorád (Kabát, 55.), Nagy Á., Gyagya, Rokszin (Erdélyi, 66.) – Pongrácz, Szatmári L. – Beliczky (Magasföldi, 55.), Bagi, Szimcso – Zamostny. Vezetőedző: Bekő Balázs.



Gsz.: Nagy R. (18.), Tóth G. (93.).

18. perc: Nagy R. szép mozdulattal emelte a győri kapuba a labdát. 1–0.

23. perc: Zamostny szép cselekkel tört be a 16-os területére, felvágták, 11-es. A büntetőt Beliczky elhibázta.

93. perc: Hazai kontra végén Tóth G. a kifutó Gyurákovics lába között juttatta a labdát a hálóba. 2–0.

Váci vezetés után büntetőt hibázott az ETO az első félidőben, majd a szünet után nem sikerült egyenlíteni a kapuja elé tömörülő hazai csapat ellen. A hajrában – a győri nyomásból kiszabadulva – a piros-kékek a 92. percben eldöntötték a találkozót.



Horváth Károly: – Az első félidőben megmutattuk, hogy tudunk jól is játszani, a szünet után pedig bizonyítottuk, hogy van szívünk ehhez a játékhoz. Teljesen megérdemelten nyertünk.



Bekő Balázs: – Sokadszor léptünk ugyanabba a folyóba, sürgősen változtatnunk kell, mert ez így nem vezet sehová.