NB II foci - Jön az ötödik ETO-Vasas - Meccsnap vasárnap este fél 7-kor

Az NB II-ben az ötödik Győri ETO–Vasas mérkőzést rendezik meg vasárnap este. Eddig döntetlenre áll a mérleg: mindig a pályaválasztó nyert. A zöld-fehérek szurkolói abban bíznak, ez a sorozat most sem szakad meg.



ETO–Vasas rangadót játszanak vasárnap a másodosztályban. A két csapat összecsapásait hosszú évtizedeken át az élvonalban élvezhette a publikum és sokan joggal gondolhatják, hogy az NB II-ben még nem is találkoztak. Pedig igen, igaz, ehhez éppen nyolcvan évet kell visszalapozni a krónikákban.



Az akkoriban felállított NBB – ami a mai NB II-nek felel meg – Nyugati csoportjában szerepelt az ETO és a Vasas is. A győriek az év nyarán estek ki a legjobbak mezőnyéből. Az edzőjük a világjáró Plattkó István volt, akinek a testvére, Ferenc korábban a Vasasban is védett, majd a Barcelonában vált világhírűvé.



Az őszi találkozót az 5. fordulóban 1938. szeptember 25-én rendezték meg Budapesten.



„A régi Vasas-lelkesedés feltámadt és legyőzte a nagyobb tudást" – írta tudósításában a Nemzeti Sport. A 11. percben még az Egyetértés jutott vezetéshez: Fekete ívelt labdája a kifutó Marsovszky kapus felett hullt a hálóba. Öt perc múlva azonban Teller szép fejessel egyenlített. Döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. A szünet után aztán Krocsek, majd Mareczky növelte az előnyt. A végén a frissiben igazolt Springer (aki Selmeczi néven is játszott) szépített, így a fővárosi piros-kékek 3:2-re nyertek. A tudósítás szerint a győri Kovács Imre volt a mezőny legjobbja.



A meccset követően Hegyi Gyula, a Vasas képviselője (1945 után a magyar sport első számú vezetője lett) a határtalan lelkesedésnek tulajdonította a győzelmüket. Plattkó Ferenc elégedetlen és dühös volt a lefújás után: „Ennyi gólhelyzettel bajnokságot lehet nyerni. Erélytelen csatársor."



A visszavágót 1939 márciusában rendezték Győrött. Az ETO Dombóvári – Brezányi, Gróf – Farkas, Kovács, Kerepeczky – Neiger, Lányi, Limperger, Osbóth, Tóth III összeállításban 3–0-re kiütötte a Vasast. A Nemzeti Sportban Kerepeczky helyén Koltai neve szerepel, gyaníthatóan ugyanarról a játékosról van szó, Lányi pedig korábban Lőbl néven futballozott.



„Esős idő. Lányi remek lövéssel szerzett vezetést. Fergeteges biztatásba kezd a közönség. Limperger gólját lesállás miatt nem adta meg a bíró. A szurkolók kórusban hülyézik, majd mielőtt Feldmann lefújná a meccset, átváltanak Hajrá, ETO!-ba" – írja a korabeli tudósítás.



A góloknál aztán már szólt a taps: Lányi kettőt szerzett. A 76. percben Tóth III-t elkaszálták, 11-es. Lányi lövését a kapus kivédte, de a bíró megismételtette, mert a Vasas-védők befutottak a 16-oson belülre. Az ismétlést Tóth III berúgta. Az ETO nagyszerű játékkal 3:0-ra legyőzte a Vasast és a bajnokság végén is megelőzte, a zöld-fehérek a hatodik, az angyalföldiek pedig a tizenegyedik helyen végeztek a táblázaton.



A következő bajnoki év kimaradt a két együttes szempontjából, mert a Vasast áttették egy másik csoportba. Kettejük harmadik és negyedik NB II-es összecsapását az 1940/41-es idényben rendezték. Ősszel a Vasas súlyos vereséget mért az ETO-ra (4:1). „A nehéz és mély talaj ellenére is nagy iramú játékot láttunk, egészen a második félidő közepéig. A talaj ekkorra már sokat kivett a játékosokból" – jegyezte meg a Nemzeti Sport.

A jövő év májusának végén a sajtó szerint nagy érdeklődés (1200 néző) kísérte az ETO utolsó tavaszi hazai mérkőzését. A heves iramú játékban ezúttal is öt gól született, csak más elosztásban. Győri részről Neiger kétszer, Selmeczi pedig egyszer volt eredményes, míg a Vasas részéről Takács II és Hermann talált be a győri kapuba. Az említett Takács II József nem volt más, mint a 32-szeres magyar válogatott gólvágó, aki sikeres ferencvárosi időszakát követően – már idősödve – visszatért nevelőegyesületébe.



Érdekesség, hogy az izgalmas hajrában hangpárbaj alakult ki a nézőtéren a két szurkolótábor között. A győri Nyíregyházky két kapufát lőtt. A végére még jutott egy incidens. A tudósítás szerint Ádám (Vasas) nekirontott a győri Farkasnak, aki ettől megsérült. Percekig nem tudott játszani, de visszatért és a mezőny legjobbjaként a pályán fejezte be a mérkőzést.



A folytatás vasárnap este fél 7-kor Győrben következik.