NB II foci - Jól játszó Gyirmóttól kaptak ki Kalmárék

Gyirmót–DAC találkozót rendeztek tegnap a tavaszi felkészülés jegyében, s bár korábban gyakran előfordult hasonló párosítás, ezúttal nem a győri, hanem a dunaszerdahelyi DAC látogatott el az Alcufer Stadionba.



Jó mérkőzésre volt kilátás, hiszen a Kalmár Zsoltot is soraiban tudó szlovákiai magyar együttes egyre meghatározóbb csapata a szlovák élvonalnak.



Nyilván emiatt – s a hétköznap és a kicsit csípős hideg ellenére is – viszonylag sokan látogattak ki az összecsapásra. Közülük többen azt találgatták, kik lehetnek a hazai csapat próbajátékosai és miért nem játszik a zuhanyhíradó szerint távozni készülő Kiss Máté és Simon András.



Nos, előbbi gyorsan kiderült – Villám Balázs (Honvéd) és Szilvási Péter (DVSC) jól teljesítettek a hazai csapat védelmében –, utóbbiról pedig a gyirmótiak ügyvezetőjét, Horváth Ernőt kérdeztük.



„Természetesen hallottunk találgatásokat a két játékos távozásáról, ám hivatalosan ezzel kapcsolatban nem kerestek bennünket. Nyárig mindkét labdarúgónak élő szerződése van, Simon András sérült, Kiss Máté valószínű, a meccs előtt sérült meg" – árulta el az ügyvezető.



A mérkőzésen egyébként a sokkal frissebben mozgó Gyirmót dominált és szerzett vezetést. A fehérben játszó hazaiak akár növelhették is volna előnyüket, ám több ziccer is kimaradt. A hajrában egyenlített a Dunaszerdahely, ám a szemfüles Stieber góljával végül megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat.



Gyirmót FC Győr–FC DAC 1904 2–1 (1–0)

Gyirmót, felkészülési mérkőzés, 150 néző. V.: Horváth T.



Gyirmót FC: Sebők (Rengel, 46.) – Villám (Achim, 57.), Lázár, Szilvási (Széles, 57.), Présinger (Németh Zs., 66.) – Paku, Nagy P. – Czár (Szalánszki, 66.), Stieber A., Sandal (Kőris, 66.) – Horváth R. (Farkas Z., 57). Vezetőedző: Szepessy László.



DAC, I. félidő: Macej – Spiriak, Ljubi, Záhumensky – Zsivkovics, Kalmár, Simon, Davis – Vida – Divkovi, Malec. II. félidő: Macej (Guti, 79.) – Blackman, Koné, Záhumensky (Bajics, 81.) – Zsivkovics (Melík, 56.), Ljubi (Domonkos, 66.), Simon (Acquah, 66.), Davis (Maly, 71.) – Kalmár (Almási, 73.) – Pacinda, Mervó. Vezetőedző: Marco Rossi.

Gsz: Horváth R. (26.), Stieber (85.), ill. Koné (80.).



„Nem játszottunk jól, s bármennyire furcsa, a sok műfüves gyakorlás után ezúttal a normál játéktér volt számunkra szokatlan" – emelte ki a lefújást követőn a Szlovákiában tavaly az év játékosának választott Kalmár Zsolt.