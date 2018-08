NB II foci - Jó úton az éllovas Gyirmót

Hétvégén Dorogon diadalmaskodott a jelenleg NB II-ben szereplő Gyirmót FC Győr. A kék-sárgák a mostani bajnokságban rendezett eddigi öt találkozójukból négyet megnyertek, s a tabella élén állnak.

Természetesen nem lehet okunk panaszra, hiszen ehhez hasonló rajtot vártunk – fogalmazott Hannich Péter sportigazgató. – Az első ciklust egyébként hét mérkőzésben határoztuk meg, tehát még a most szerdai és vasárnapi találkozók után értékeljük egyben az eddigi teljesítményt. Amit már most látni, hogy nem csupán eredményességben, hanem helyenként már játékban is azt kapjuk vissza a csapattól, amit a szezon előtt vártunk."

Az ETO egykori kiváló középpályása kiemelte: a gólok tekintetében is jól áll a gyirmóti együttes.

Mi szereztük eddig a legtöbb találatot és mi kaptuk eddig a legkevesebb gólt is bajnokságban. Három találkozón nem találtak a kapunkba az ellenfeleink, Dorogon is csak a ráadásban, tizenegyesből kaptunk gólt. Ez egyébként nem csupán a védelmünk, a komplett gárda érdeme, hiszen az egész csapat együtt támad és védekezik."

Nyáron több új játékos is érkezett Gyirmótra, akik úgy fest, gyorsan megtalálták a helyüket a csapatban. Szarka Ákos már négy gólnál tart a bajnokságban.

Tudatosan igazoltunk olyan labdarúgókat, akikkel elérhetjük a célunkat. Nyilván a több helyről érkező játékosokat időbe telik beilleszteni, de valóban biztató néhányuk teljesítménye. Szinte minden meccsen akadt egy-egy olyan játékosunk, aki főszerepet játszott és nyilván az egyéni teljesítmény határozza meg a sikeres szereplést, mi nem egyénekben, hanem csapatjátékban gondolkodunk Gyirmóton."

Az első öt forduló után már látszik, kik lehetnek a riválisok.

Nagy meglepetés eddig nem történt, azokat a csapatokat vártuk az élmezőnybe, akik most is a tabella elején vannak. Kivétel talán a Balmazújváros, amellyel szerintem még számolni kell. Persze még nagyon sok van hátra a bajnokságból, úgy gondolom, jó úton járunk, de sokat kell még azért tennünk, hogy újra az élvonalban szerepelhessünk."