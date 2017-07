NB II foci - Idő kell még az egységhez Mosonmagyaróváron

Újoncként az NB II középmezőnyében végzett a Credobus-Mosonmagyaróvár, ám nyártól új szakvezető, Várhidi Péter vette át a felnőttcsapat szakmai irányítását.Az 1958-ban született szakember edzőként bajnoki címig vezette az Újpestet, dolgozott Fehérváron és Pécsen, 2006 és 2008 között 16 mérkőzésen át a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya volt.„Több posztra, több új és sok fiatal játékos is érkezett. A legfontosabb feladat ilyenkor a csapategység kialakítása. Úgy gondolom, ehhez ennél több időre lett volna szükségünk. Ennek ellenére akadtak biztató jelek a felkészülési találkozókon, amelyek, egyetlen kivétellel, azt mondhatom, jól sültek el. A szezont Kisvárdán erős ellenféllel kezdjük, ami azért is jó, mert hamar túl leszünk rajta, másrészt remek erőfelmérő, megmutatja, hol tart most az együttesünk" – értékelte újdonsült csapata felkészülését Várhidi Péter.„A célunk a tisztes helytállás, s bár nyilván szeretnénk minél jobb helyezést elérni, s a futballistáink ilyen versenyszellemben lépnek majd pályára, elégedett lennék, ha stabil középcsapatként végezne a Mosonmagyaróvár a másodosztályban. Azt tudni kell, hogy az anyagi feltételeink korántsem olyanok, amelyek ezt előrevetítenék. Az elmúlt bajnokságban elért kilencedik helyezés ezért is volt elismerésre méltó eredmény.Az akkor NB III-ból érkező együttesek közül három kiesett, a Nyíregyháza tizenkettedik, a Cegléd tizenhetedik lett, a Dorog és mi nyújtottunk értékelhető teljesítményt. Ha ezt most meg tudnánk ismételni, én már boldog lennék" – tette hozzá az elvárásokkal kapcsolatban Drescher Ottó, a Lajta-parti klub elnöke.Huszárik Zsolt (Komárom), Juhász György (Békéscsaba), Szpirulisz Markosz (Ferencváros), Vágó Levente (SZEOL SC), Karacs Péter (Cegléd).: Kapacina Kevin (Balmazújváros). Kölcsönbe érkezők: Kovács Botond (MTK Budapest II), Tóth Milán (MTK Budapest II).Czár Richárd (Gyirmót FC Győr), Deák István (Bp. Honvéd), Galambos Ádám (Csákvár), Horváth Máté (Jánossomorja), Jasarevic Mahir (Szolnoki MÁV), Koszó Balázs (ZTE FC), Németh Milán (?), Baranyai Norbert (?), Mundi Roland (?).Lázár Patrik (Gyirmót FC Győr).