NB II foci - Hét gólt rúgott az ETO felkészülési meccsen

Az ETO már az első félidőben háromgólos előnyre tett szert. A szünet után a szinte teljes sort cserélő ETO fiataljai lendületes második félidőt produkálva magabiztosan nyerték meg a mérkőzést.



FC Szeli–WKW-ETO FC Győr 0–7 (0–3)

Alsószeli (Dolné Saliby), nemzetközi barátságos mérkőzés.



ETO: Gyurákovics (Onódi) – Kovács K. (Nagy T.), Debreceni (Németh B.), Vadász, Völgyi (Kalmár) – Tajthy (Hidi), Bagi (Jakab), Magasföldi, (Baracskai), Szatmári L., (Múcska), Szánthó R. (Szimcso) – Erdélyi. Edző: Mészöly Géza.



Gsz.: Múcska (58., 73.), Völgyi (9.), Magasföldi (25.), Erdélyi (28.), Szimcso (55.), Baracskai (58.).



Mészöly Géza, a WKW-ETO FC Győr vezetőedzője így értékelt a klub honlapján (eto.hu): „Mindig fontos számomra az edzések mellett, hogy a gyakorlottakat viszontlássam az edzőmérkőzéseken, és sikerrel vegyük az első megmérettetést a felkészülésünkben. Kemény párharcokra késztetett bennünket szlovákiai ellenfelünk, ami nagyon fontos lesz majd az előttünk álló bajnokságban is, hogy addigra egyre erősebbek legyünk. Ilyen szempontból is jó visszajelzést kaptunk. Voltak pozitív dolgok, hogy nem kaptunk gólt és mellette hetet sikerült szereznünk. Láttam olyat is, amin minél gyorsabban javítanunk kell a következőkben, amiről beszélni kell egyénileg is, és a csapat előtt a játékosokkal. Összességében pozitív volt az egész hét, amit elterveztem, az nagyon jól sikerült, egy-két ponton többet is kaptam vissza a játékosoktól, ezért örülök és elégedett vagyok." Tizenkét távozó A Gyirmót FC Győr hivatalos honlapján közzétette az NB II-es kerettől távozók névsorát. A korábban ismert nevek mellett újabbak is felkerültek a listára, összesen tizenkét labdarúgó hagyja el a kék-sárga csapatot.

A lista: Achim Sebastian Zoltán, Burányi Tamás, Kiss Máté, Kovács Zsolt, Laki Balázs, Lengyel Dániel, Németh Zsolt, Paku Roland, Présinger Ádám, Sebők Zsolt, Stieber András és Vörösbaranyi Armand.

Az eddigi három érkezőről már beszámoltunk: Kontár Zoltán, Herjeczki Kristóf és Vólent Roland Gyirmóton folytatja a pályafutását. Szépe a ZTE-nél A sportolunk.sk közlése alapján a ZTE-nél folytatja a pályafutását a Mosonmagyaróvár játékosa, Szépe János. A korábbi dunaszerdahelyi nevelés hátvéd létére 33 mérkőzésen 3 gólt jegyzett az elmúlt NB II-es idényben. A ZTE hároméves szerződést kötött a 22 éves hátvéddel. Mosonmagyaróváron ő a harmadik távozó, Szpirulisz Markosz és Lőrinczy Attila Soroksárra igazol.