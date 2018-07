NB II foci - Hazatér az ETO-ba az egyik legtehetségesebb fiatal magyar csatár, Mervó Bence - fotók

„Felszállt a füst, újabb öt játékossal írtunk alá szerződést, az ötödikkel például hétfőn este tíz órakor, így már nincs akadálya, hogy bejelentsük új szerzeményeinket – kezdteSoós Imre, az ETO FC Győr ügyvezetője a klub tegnapi sajtótájékoztatóját. – Olyan futballistákat akartunk szerződtetni, akikről úgy gondoljuk, hogy segíteni tudnak bennünket abban, hogy az ETO visszajusson az NB I-be."Az érkezési oldalon szerepel a bemutatás sorrendjében:Tar Zsolt 25 éves, magyar korosztályos válogatott, aki a Puskás Akadémia játékosa volt, legutóbb kölcsönben a Csákvár csapatában játszott. Két évre írt alá.Vukasovic Marko 28 éves, magyar állampolgár is, magyar felmenőkkel rendelkezik. Korábban itthon Kecskeméten és a Vasasban játszott. A védelemben és a középpályán is használható. Hároméves szer- ződést kötött.Koltai Tamás 31 éves, 12-szeres magyar válogatott, az ETO-val 2013-ban bajnoki címet szerzett. Paksról tért vissza. Három évre kötelezte el magát.Mervó Bence 23 éves, anno az U20-as vb gólkirálya volt. Miután elhagyta Győrt, játszott Svájcban, Lengyelországban, legutóbb a Dunaszerdahely labdarúgója volt. Egy plusz egy éves megállapodást kötött.Baracskai Roland 26 éves, Mezőkövesdről egy évre kölcsönbe érkezett. A bal oldalon használható, gyors játékos, aki NB I-es tapasztalattal is rendelkezik.Az ETO már korábban bejelentette Jakab Dávid (MTK) érkezését.A távozók között Rokszin Ádám (Vasas), Beliczky Gergő (Kaposvár), Daru Bence (Paks, onnan Nyíregyháza), Szabó Lukas, Gyagya Attila, Zamostny Balázs neve szerepel. Szatmári Zoltán kapussal tartanak az egyeztetések a közös megegyezéses szerződésbontásról.„A játékoskeretben még lehetnek változások, egy kapus és belső védő leigazolását tervezzük. Azt a hírt cáfolom, hogy a védő Lipták Zoltán lenne, hiszen szerződés köti Diósgyőrbe. Lehetnek még további távozók is" – említette végül Soós Imre ügyvezető.Az újonnan érkezett futballistáknak – mintegy gesztusértékkel – Mészöly Géza vezetőedző személyesen adott át egy-egy ETO-mezt.Győrött úgy tűnik, a szebb jövő érdekében komolyan gondolják a csapat megerősítését.

Korábban

Mészöly Géza megérkezett vezetőedzőnek az ETO FC Győrhöz és rögtön komoly átalakításokba kezdett.“Azzal a feladattal bíztak meg a klub és a város vezetői, hogy ez a nagy hagyományú klub megint az ország egyik legerősebb focicsapatát adja. Nem csak az NBI a cél, hanem az is, hogy ott újra gyökeret verjen a csapat. - mondta Mészöly Géza, majd ezzel folytatta: Ehhez pedig kell néhány erős igazolás. Ezért hoztuk el a DAC-tól Bencét" -Mervó Bence több ajánlat közül azért az ETO-ét fogadta el, mert elhivatott, célokkal rendelkező közösségben tudja maga is a legjobbját adni. “Nekem Győr a magyar csapatom, Győr az én hazám. Mészöly Gézának köszönöm, hogy megküzdött értem. Én is megfogok küzdeni a klubbért" -