NB II foci - Hazai pályán a Gyirmót és a Mosonmagyaróvár, idegenben az ETO

Credobus-Mosonmagyaróvár–Vác FC

Mosonmagyaróvár, 17.30 ó. V.: Kovács J.



Három döntetlen és két vereség a Lajta-partiak eddigi mérlege, akik a szintén nem valami fényesen rajtoló váci együttest fogadják, s így megszerezhetik szezonbeli első győzelmüket.



„Sajnálom az elmúlt heti vereséget, hiszen nem játszottunk rosszul a Balmazújváros ellen. Kevesen vagyunk, szűkös a keretünk, ráadásul sérültjeink is akadnak, ezer sebből vérzünk. Az sem titok, hogy belsővédő-problémáink is vannak. Ezzel együtt az látszik, hogy általában jól kezdjük a mérkőzéseket, nincs baj, amíg ott vagyunk a kapu előtt, de többet várok a támadóinktól is. Például Eszlátyi István formajavulására is szükség lenne, hogy megszerezzük az első sikerünket ebben a bajnokságban" – fogalmazott a találkozóval kapcsolatban Várhidi Péter vezetőedző.



Gyirmót FC Győr–Soroksár SC

Gyirmót, Alcufer Stadion, 19.00 ó. V.: Szőts.



Az éllovas Gyirmót a negyedik helyen álló Soroksárt fogadja.



„Hétvégén nehéz mérkőzést játszottunk az extramotivált Doroggal, de taktikus játékkal megérdemelten nyertünk – mondta Szepessy László, a gyirmótiak vezetőedzője. – A Soroksár sem lesz könnyebb ellenfél, de csak a győzelem lehet cél hazai pályán. Támadásban erősebbnek érzem a csapatomat, modern és korszerű játékot játszunk, ami méltó Győrhöz. Reméljük, mielőbb sikerül betalálnunk és kontrollálnunk a találkozót."

A várható kezdőcsapat: Rusák – Varga P., Szilvási, Széles, Présinger – Nagy P., Kontár – Herjeczki, Strestík, Heffler – Szarka.



Siófok–WKW-ETO FC Győr

Siófok, 19.00 ó. V.: Németh Á.



„A célunk, hogy folytassuk az idegenbeli jó szereplésünket. Ismerjük az ellenfelet, jó játékosokból áll, motivált, fegyelmezett csapat a Siófok. Nekünk is hasonlóan fegyelmezettnek kell lennünk, de játékban föléjük kell nőnünk. Nagyon sok múlhat a helyzetkihasználáson, remélem, hogy a helyén lesz a játékosaink szíve és a lába is " – mondta Mészöly Géza a Rába-partiak vezetőedzője.