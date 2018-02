NB II foci - Hátvédet igazolt az ETO + szurkolói ankét

A 29 éves, 188 cm magas középhátvéd a ZTE FC-től szerződött Győrbe – adta hírül a győri klub honlapja.Koszó Balázs a Kecskeméti TE-nél és az FTC-nél nevelkedett, majd 2007-ben Kecskeméten mutatkozott be a felnőttcsapatban és tagja volt az NB I-es feljutást kivívó együttesnek is. A Békéscsabához 2014-ben igazolt, majd megjárta a Dunaújvárost és a Mosonmagyaróvárt is, tavaly nyáron pedig már a ZTE-ben játszott, most Zalaegerszegről pedig Győrbe vezetett az útja.

„Nagyon örülök, hogy a jelentős tradíciókkal rendelkező ETO játékosa lehetek. Mint mindenki a csapatban, természetesen én is azért fogok dolgozni, hogy az ETO a lehető leghamarabb visszakerüljön az NB I-be. Ehhez minden feltétel adott, bízom benne, hogy rövidesen elérjük a közösen kitűzött célt" – fogalmazott Koszó Balázs az eto.hu-n.

Szurkolói ankét a zöld-fehéreknél



A WKW-ETO FC Győr február 19-én, hétfőn 18 órakor idény előtti szurkolói ankétot tart az ETO Park Hotelben.