NB II foci - Három új játékost igazolt az ETO

A rutinos, 32 éves Hamar Ádám csatár és a legutóbbi bajnokságban a III. kerületi TVE-ben szerepelt. Tóth Dávid 20 éves hátvéd korábban már volt a zöld-fehérek labdarúgója, bemutatkozott az NB I-ben is. Azóta az SVSE és a Haladás voltak a klubjai, ő kölcsönben érkezik Győrbe.



A harmadik új szerzeményt úgy tudjuk, ma jelenthetik be a zöld-fehérek. Ő is csatár, korábban a Pápa, az Újpest, a Szolnok és a Vasas támadója volt.