NB II foci - Győzött az ETO, a másik három megyei csapat kikapott

Nyíregyháza Spartacus–Soproni VSE 2–0 (1–0)

Nyíregyháza, 1867 néző. V.: Lovas.



Nyíregyháza: Megyeri G. – Hinora (Horváth F., 80.), Fodor F., Kelemen D., Forró (Kesztyűs, 69.) – Holdampf, Csilus T. – Pekár, Rudolf, Rezes – Dragóner (Szinanovics, 73.). Vezetőedző: Lucsánszky Tamás.



SVSE: Heinrich – Angyal Zs., Fehér Z. (Hadházi, 34.), Ágh, Szabó L. – Kővári, Tóth M. – Garda (Krizsonits, 59.), Szőke D., Gyürki (Kulcsár K., 67.) – Horváth P. Vezetőedző: Németh Szabolcs.



Gsz.: Rudolf ( 30., 11-esből), Szinanovics (78.).

30. perc: Ágh lökte föl Dragónert a soproni 16-oson belül, a jogosan megítélt büntetőt Rudolf értékesítette. 1–0.

78. perc: Rezes passzolt a csereként pályára lépő Szinanovicshoz, ő pedig 18 méterről a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. 2–0.

A két eddig csalódást jelentő csapat tegnapi találkozása szikrázó összecsapást hozott, melynek végén a győzelmet jobban akaró, s a párharcokat rendre megnyerő hazaiaké lett a három pont. Ezzel megszakadt a Nyíregyháza Spartacus öt meccsen át tartó nyeretlenségi sorozata, a Soproni VSE-nek és új edzőjének pedig még várnia kell arra, hogy megszerezze első győzelmét.



Lucsánszky Tamás: – A rossz sorozatunk miatt két csapatot kellett legyőznünk, saját magunkat és az ellenfelet. A hatalmas küzdelemben, a szikrázó párharcok közepette a kreativitásunk döntött, így megszereztük a nagyon fontos és megérdemelt három pontot.



Németh Szabolcs: – Végig méltó ellenfelei voltunk a hazai csapatnak, a kiegyenlített küzdelem közepette kemény párharcok is kialakultak. Az első félidőben kihagyott ziccerekért nagy árat fizettünk.



Gyirmót FC Győr–Kazincbarcika 0–1 (0–0)

Gyirmót, 438 néző. V.: Gaál Á.



Gyirmót: Sebők – Achim, Lázár, Szőcs, Présinger, – Kiss M., – Sandal (Lengyel, 85), Paku (Janó, 70.), Nagy P., Szalánszki – Simon A. Vezetőedző: Molnár László.



Kazincbarcika: Somodi – Palmes, Hell, Belényesi, Lőrincz (Süttő, 85.), – Hegedűs D., Kovács O., Takács P., – Kristófi (Constantinescu, 81.), Boros, Mikló (Kanalos, 76.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.



Gsz.: Takács P. (80.).

A dobogós helyekért harcoló csapatok csatájában a hazaiak kezdtek jobban, hiszen az első tíz percben két óriási helyzetet is kidolgoztak, de Simon A. közeli lövését Somodi hárította, néhány perc múlva pedig Paku hibázott kecsegtető szituációban. Ezt követően sokáig csak meddő mezőnyjátékot láthatott a nézősereg. Az utolsó tíz perc elején a vendégek örülhettek, amikor a jobbösszekötő helyéről Takács 24 m-es jól eltalált lövéssel vette be Sebők kapuját. 1–0.



Molnár László: – A találkozó elején kialakított helyzeteinkből akár két góllal is vezethettünk volna, de ezt követően görcsössé vált a játékunk, a vendégek nagyon jól védekeztek. Szünet után próbáltunk támadóbb felfogásban játszani, de ritkán jutottunk el a helyzetekig. Különösen fáj ez a vereség, hiszen a múlt heti győzelmünkkel jó úton jártunk.



Vitelki Zoltán: – Minden játékosom előtt megemelem a kalapomat, hiszen csapatként csupa szív produkciót nyújtottak, és így megérdemelten nyertünk. Úgy jöttünk Gyirmótra, hogy ne a vereséget kerüljük el, hanem győzzünk. Sajnálatos, hogy a találkozó vége felé a hazaiak vezetőedzője a magyar labdarúgáshoz méltatlan hangnemben beszélt a vendégkispad irányába.

Lapincs Attila



Budaörs–Credobus-Mosonmagyaróvár 1–0 (0–0)

Tatabánya, 300 néző. V.: Barna.



Budaörs: Bese – Menyhárt, Kékesi (Gyurácz, 53.), Tányéros, Medgyes – Czvitkovics (Szántó, 91.), Lengyel (Sajbán Miklós, 46.), Bakos, Deli – Horváth R., Sajbán Máté. Vezetőedző: Bognár György.



Mosonmagyaróvár: Tarczy – Huszárik, Szépe, Vágó, Juhász Gy. (Karacs, 84.) – Kovács B., Zsirai – Lőrinczy, Darázs (Tóth L., 79.), Katona – Laki (Kapacina, 79.). Vezetőedző: Várhidi Péter.



Gsz.: Sajbán Máté (81.).

4. p: A 16-oson belül Lakit buktatták, a megítélt büntetőt Juhász végezte el, de Bese bravúrral védett.

11. p: Huszárik 20 méteres lövését tolta a felső lécre Bese.

81. p: Jobb oldali beadás után Sajbán Máté fejelt 7 méterről a bal hosszú sarokba. 1–0.

84. p: Jobb oldali vendégszöglet után a hazai védők a gólvonalról fejelték ki a labdát.

90. p: Cvitkovics 23 méteres lövését védte bravúrral Tarczy.

Több helyzetet dolgozott ki a vendégcsapat, amely végül mégis pont nélkül utazhatott haza.



Bognár György: – Az első félidőben olyan gyengén játszottunk, hogy el is bukhattuk volna a mérkőzést. A második játékrészben Tarczynak köszönheti a vendégcsapat, hogy csak egy-nulla lett a végeredmény.



Várhidi Péter: – Sajnos csak annyit tudok mondani, egy-négy helyett egy-nulla lett a végeredmény.

Kostorják Zsolt



Budafoki MTE–WKW-ETO FC Győr 1–2 (1–2)

Budafok, Promontor utca, 450 néző. V.: Ducsai.



Budafok: Somogyi Cs. – Harsányi, Csizmadia Cs., Khiesz, Kirják (Kercsó, 53.) – Filkor, Margitics – Vég B., Nagy T. (Fekete M., 83.), Vankó (Ihrig-Farkas, 63.) – Pölöskey P. Vezetőedző: Prukner László



ETO: Szatmári Z. – Bagi, Nagy Á., Debreceni, Rokszin – Csizmadia Z., Pongrácz V. – Szimcso (Kiliti, 91.), Magasföldi (Szatmári L., 64.), Kovács K. – Zamostny (Erdélyi L., 90.). Vezetőedző: Bekő Balázs.



Gsz.: Csizmadia Cs. (8.), ill. Zamostny (2., 37.).

2. p: Szimcso emelte föl a labdát, Zamostny pedig a kapunak háttal 7 méterről sarokkal a kapus mellett továbbította a labdát a budafoki hálóba. Ritkán látható gól volt. 0–1.

8. p: Szabadrúgáshoz jutott a hazai csapat az ETO kapujától 28 méterre. A labda mögé Csizmadia Csaba állt s jobbal a kapu jobb oldalába lőtt úgy, hogy a labda a jobb oldali kapufáról vágódott Szatmári Zoltán mögé. 1–1.

37. p: Bagi jobb oldalról adott középre, a hazaiak belső védői ügyetlenkedtek, a szemfüles Zamostny pedig lecsapott a labdára és öt méterről a kapuba gurította. 1–2 .

Már a 2. percben megszerezte a vezetést az ETO – Zamostny Balázs parádés mozdulattal, sarokkal juttatta a labdát Somogyi Csaba kapujába – s joggal hihették a csapatot elkísérő lelkes szurkolók, hogy kiadós eső után gólzápornak örülhetnek majd Budafokon. Tévedtek, mert csupán egy góllal nyert – Csizmadia Csaba szabadrúgásból szerzett találatára Zamostny válaszolt – az ETO, megkímélve a lelkes, ám de tudás alapján messze a győriek mögött kullogó BMTE-t a kiütéses vereségtől.



Prukner László: – Az ETO azzal győzött, hogy az egy-egyes játékhelyzeteket mind labdával, mind labda nélkül többnyire megnyerte.



Bekő Balázs: – Eddig többször is jó játékkal nem tudtunk nyerni. Ezért változtatnunk kellett a felfogásunkon, a mai egy nagyon taktikus meccs volt. A kínálkozó lehetőségeinkből pont annyit értékesítettünk, ami elég volt a mai győzelmünkhöz.