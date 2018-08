NB II foci - Győzött a Gyirmót és az ETO is, döntetlent játszott a Mosonmagyaróvár + nyilatkozatok, fotók

(3–0)Gyirmót, 570 néző. V.: Oláh G.Gyirmót: Rusák – Varga P., Szilvási, Széles, Présinger – Lázár, Strestík (Gelencsér, 84.) – Herjeczki, Nagy P., Heffler (Horváth R., 77.) – Szarka (Vólent, 77.). Vezetőedző: Szepessy László.Tiszakécske: Helesfay – Oláh, Kardos N., Ludánszki, Polyák – Tölgyesi, Stoiacovici – Puskás Z. (Károly B., 66.), Gréczi G., Kocsis G. – Gréczi M. (Csáki, 30.). Vezetőedző: Szabó István.Gsz.: Puskás (11., öngól), Nagy P. (27.), Szarka (34.), Heffler (60.), Vólent (93.).Kiállítva: Kardos (27.)11. p: Présinger jobb oldali szabadrúgását követően a menteni szándékozó Puskás saját kapujának bal oldalába csúsztatta a labdát. 1–0.27. p: Kardos szabálytalankodott Szarkával, ami után a játékvezető második sárgával kiállította a védőt és tizenegyest ítélt, amelyből Nagy P. jobbal a kapu jobb alsó sarkába lőtt. 2–0.34. p: Strestík bal oldali szögletét követően a középen lendületből érkező Szarka 8 méterről a kapu bal oldalába helyezett. 3–0.60. p: Heffler vezette keresztbe a labdát a vendégkapu előterében, majd 13 méterről ballal a jobb alsó sarokba lőtt. 4–0.93. p: Jobb oldali beadást és egy kapu előtti kavarodást követően Vólent elé került a labda, aki 6 méterről higgadtan a kapu jobb oldalába lőtt. 5–0.Az első pillanatoktól kezdve esélyeshez méltó játékkal rukkolt ki a GyirmótSzepessy László: – Az első fordulóban sok helyzetet elhibáztunk, de most javult a helyzetkihasználásunk. Két újonc elleni meccsen vagyunk túl, így helyén kell kezelni ezt az eredményt is.Szabó István: – Egyértelműen jobb csapattól kaptunk ki, amelynek más a célja.Lapincs AttilaCredobus-Mosonmagyaróvár–Nyíregyháza Spartacus 1–1 (0–0)Mosonmagyaróvár, 400 néző. V.: Zierkelbach.Mosonmagyaróvár: Heinrich – Kovács B., Bakos (Stieber, 46.), Forgács, Darázs – Vágó, Zsirai (Kozma, 85.), Winkler A., Kapacina (Szabó V., 87.), Eszlátyi – Jelena. Vezetőedző: Várhidi Péter.Nyíregyháza: Jova – Polényi, Fodor, Nagy T., Forró – Ötvös (Végső, 90.), Gulyás (Kártik, 65.), Pekár – Gyurján (Daru, 57.), Pejovic, Rezes. Vezetőedző: Bozsik József.Gsz.: Jelena (88.), ill. Nagy T. (83.).22 p: Ötvös 25 méterről leadott lövése a jobb felső kapufán csattant.60. p: Stieber szöktette Kovács Botondot, aki egy jó labdaátvétel után kilépett, ám védője lerántotta. Az eset után Forró sárga lapot kapott.64 p: Winkler lépett volna ki a bal oldalon, Polényi azonban a nyakánál fogva lerántotta.83. p: Nagy T. középről, mintegy 22 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. 0–1.88. p: Szép támadásból egyenlített a hazai csapat: Winkler labdájával Eszlátyi tört be a tizenhatoson belülre a bal oldalon, pontos beadása után a középen érkező Jelena a kapu bal sarkába lőtt. 1–1.A mérkőzés előtt hatalmas eső esett, így mély tócsákkal tarkított pályán kezdtek a csapatok. Mindkét félidőben a vendégek kezdtek aktívabban, többet birtokolták a labdát, de a hazaiak kontraakciói is veszélyesek voltak. A végig jó iramú mérkőzés a 80. perc után vált igazán izgalmassá, a vendégek megszerezték a vezetést, a hazai csapat azonban megérdemelten egyenlített.Várhidi Péter: – Izgalmas egy-egy.Bozsik József: – Dominánsan, jól futballoztunk. Az első és második félidő alapján is közelebb álltunk a győzelemhez. A futball igazságtalansága, hogy nem szereztük meg a három pontot.Zalka PéterCegléd–WKW-ETO FC Győr 0–4 (0–2)Tiszakécske, 100 néző. V.: Szilágyi.Cegléd: Mursits – Kárász, Albert, Preklet, Farkas A. – Rétyi (Kitl, 63.), Sigér (Gyürki, 71.), Nyilas, Oldal (Makszimovics, 56.) – Hujber – Timári. Vezetőedző: Klausz László.ETO: Horváth T. – Kovács K., Tar, Vukasovic, Debreceni – Baracskai, Magasföldi (Koltai, 64.), Bagi, Völgyi – Szimcsó (Szánthó, 81.), Mervó (Hamar, 72.). Vezetőedző: Mészöly Géza.Gsz.: Bagi (11.), Völgyi (18.), Baracskai (53.), Hamar (87.).11. p: Bal oldali beadás után Bagi öt méterről fejelt a ceglédi kapuba. 0–1.18. p: Gyors és látványos akció végén Völgyi szerzett gólt. 0–2.53. p: Baracskai remek mozdulattal fejelte a labdát a Ceglédi VSE kapujába. 0–3.87. p: A csereként beálló Hamar Ádám csapott le egy eladott labdára és nem hibázott. 0–4.Sokáig úgy tűnt, nehéz dolga lesz az ETO-nak, mert bár korán szerzett gólt, a hazai együttes nem adta föl, helyzeteket teremtett Horváth Tamás kapuja előtt. Ám míg a győriek kihasználták az adódó lehetőségeiket, addig az albérletben futballozó Cegléd kihagyta a kihagyhatatlannak tűnő helyzeteket is az első félidőben. Aztán a folytatásban már nem volt kétséges, melyik a jobb csapat, az ETO kiütéssel nyerte a találkozót.Klausz László: – Kellemetlenül érezte magát a csapat is és én is, mert egyetlen edzést sem tudtunk játszani ezen a pályán, ami úgymond az otthonunk. Ez rányomta bélyegét az egész meccsre. Természetesen van különbség a két csapat között, de egy-két gólt megérdemeltünk volna.Mészöly Géza: – Sokat tettünk azért, hogy ilyen különbséggel győzzünk egy nagyon jó ellenféllel szemben, mert hiszen a Cegléd egy pillanatig sem adta fel. Éppen ezért az utolsó pillanatig kellett koncentrálni.