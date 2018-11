NB II foci - Győri derbi előtt döntetlen a mérleg: Gyirmót-ETO online közvetítés vasárnap 17 óra

Merkantil Bank Liga NB II., 17. forduló Gyirmót FC Győr - WKW ETO FC Győr Alcufer Stadion, Gyirmót

Jv.: Andó-Szabó (Király K., Kulman T.)



Gyirmót: Rusák - Szilvási, Nagy P., Széles, Strestik, Horváth R., Heffler, Varga P., Kontár, Lázár, Herjeczki.



ETO FC Győr: Horváth T. - Tajthy, Koszó, Bagi, Mervó, Jakab, Völgyi, Szimcso, Andric, Vukasovic, Kovács K.

16:43 A csapatok még melegítenek, a nézőtéren ezalatt egyre többen foglalják el a helyüket, mind a hazai, mind a vendégek oldalán.

Dinjar (ETO) és Fitos (Gyirmót) csatája egy korábbi mérkőzésen.

A két csapat statisztikák tekintetében igen kiegyensúlyozott képet mutat. A két együttes négy győzelemmel és egy döntetlennel áll az egymás elleni eredményeket tekintve, de az ETO harminc, a Gyirmót tizenöt gólt lőtt eddig a rivális hálójába.A két csapat 1998. augusztus 25-én találkozott először, akkor Magyar Kupa-mérkőzésen. Ez volt a zöld-fehérek legnagyobb győzelme, ugyanis 14–1-re nyertek idegenben. A kupában egyébként még kétszer találkoztak azóta a csapatok – 2013-ban és 2014-ben –, s míg előbbit 3–0-ra nyerte az ETO, legutóbb már a kék-sárgák jutottak tovább a következő fordulóba 2–0-ás eredménnyel.A Ligakupában két alkalommal is egy csoportba sorsolták a két egyesületet, s az oda-vissza vágós párharcok során született meg az egyetlen döntetlen is. A 2–2-es gyirmóti meccs mellett 5–1-re, illetve 4–1-re nyert a patinás zöld-fehér csapat, míg az idén 25 éves peremkerületiek 3–1-re nyertek az ETO Parkban 2014 novemberében. Érdekesség, hogy az akkori csapatból Tóth Dávid, Nemanja Andric és Völgyi Dániel tagja jelenleg is a Rába-partiak keretének.Ami a bajnokságot illeti, tavaly találkozott először a két együttes. Az NB II-es pontvadászatban kétszer kék-sárga győzelem született. Hazai pályán Kiss Máté és Stieber András góljaival lett 2–0 a Gyirmótnak, míg a Nagysándor József utcai találkozón Sandal Dominik, Nagy Patrik és Présinger Ádám szerezte a vendégek góljait. A 3–1-re végződő ütközet ETO-gólját a jelenlegi csapatkapitány, Magasföldi József szerezte.A mostani derbit megelőzően biztosra vehető, hogy jó hangulat lesz az Alcufer Stadionban annak ellenére, hogy a zöld-fehérek idén nem muzsikálnak jól, ellentétben a házigazda Gyirmóttal, akik vezetik a tabellát. Habár a helyezések alapján nem lenne rangadó a két feljutást megcélzó városi rivális összecsapása, a presztízs és a szurkolók mindenképpen jó játékba hajszolhatják kedvenceiket.