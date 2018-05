NB II foci - Gyirmót otthon, SVSE, ETO, Mosonmagyaróvár idegenben

Merkantil Bank NB II

Gyirmót FC Győr–Vác FC

Gyirmót, Alcufer-stadion, 19 ó. V.: Oláh.



A kék-sárgák a hétvégén első vereségüket könyvelhették el ebben a szezonban, a Vác ellen javíthatnak és vághatnak vissza az őszi vereségért.



Kazincbarcika–WKW-ETO

Putnoki Várady Béla Sportközpont, 17 ó. V.: Gyarmati II T.



Szentes Lázár vezetőedző: „A szerdai idegenbeli mérkőzésünket Putnokon játsszuk a Kazincbarcika ellen, ahol két győzelemre törő csapat fog pályára lépni. Bízom benne, hogy az őszi találkozóhoz hasonlóan most is mi fogunk több gólt rúgni."



Szeged 2011–Credobus-Mosonmagyaróvár

Gyulai Grosics Gyula Akadémia, 17 ó. V.: Veizer.



Hét bajnoki óta veretlen az óvári együttes, amely jó sorozatát a szegediek ellen is folytatná.



MTK Budapest–SVSE

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 19 ó. V.: Gaál.



„A mezőny legjobb és legerősebb csapatával, a már bajnok MTK-val játszunk idegenben. Veszítenivalónk nincs, ezért mindenki felszabadultan focizhat" – mondta Bekő Balázs szakmai igazgató.