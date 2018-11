NB II foci - Fordított a Gyirmót az ETO ellen: Gyirmót-ETO 2-1 - fotók

Gyirmót FC Győr - WKW ETO FC Győr 2-1 Alcufer Stadion, Gyirmót

A Gyirmót hátrányból fordítva győzte le a megyei rivális, vendég Győrt a labdarúgórúgó NB II 17. fordulójában. Szepessy László együttese sikerével továbbra is vezeti a másodosztályt. Merkantil Bank Liga NB II., 17. fordulóAlcufer Stadion, GyirmótJv.: Andó-Szabó (Király K., Kulman T.)Rusák - Szilvási, Nagy P., Széles, Strestik (Présinger 87'), Horváth R. (Sandal 55'), Heffler, Varga P., Kontár, Lázár, Herjeczki (Krebsz 82'). Vez. edző: Szepessy László.Horváth T. - Tajthy, Koszó, Bagi (Vadász 57'), Mervó (Magasföldi 65'), Jakab, Völgyi (Koltai 77'), Szimcso, Andric, Vukasovic, Kovács K. Vez. edző: Király József.Gólszerző: Vukasovic (öngól 58'), Kontár (86'), ill. Andric (12').Sárga lap: Heffler (6'), Szilvási (17'), Varga P. (32'), Széles (90+2'), ill. Tajthy (52'), Mervó (53'), Völgyi (73').A Gyirmót hátrányból fordítva győzte le a megyei rivális, vendég Győrt a labdarúgórúgó NB II 17. fordulójában. Szepessy László együttese sikerével továbbra is vezeti a másodosztályt.

Dinjar (ETO) és Fitos (Gyirmót) csatája egy korábbi mérkőzésen.

Kerek számhoz érkezett a vasárnapi NB II-es bajnoki találkozóval Győr két legjobb csapatának rivalizálása. A 17 órakor kezdődő Gyirmót FC-ETO FC derbin tizedik tétmérkőzésén feszül egymásnak a két alakulat.A két csapat statisztikák tekintetében igen kiegyensúlyozott képet mutat. A két együttes négy győzelemmel és egy döntetlennel áll az egymás elleni eredményeket tekintve, de az ETO harminc, a Gyirmót tizenöt gólt lőtt eddig a rivális hálójába.A két csapat 1998. augusztus 25-én találkozott először, akkor Magyar Kupa-mérkőzésen. Ez volt a zöld-fehérek legnagyobb győzelme, ugyanis 14-1-re nyertek idegenben. A kupában egyébként még kétszer találkoztak azóta a csapatok - 2013-ban és 2014-ben -, s míg előbbit 3-0-ra nyerte az ETO, legutóbb már a kék-sárgák jutottak tovább a következő fordulóba 2-0-ás eredménnyel.A Ligakupában két alkalommal is egy csoportba sorsolták a két egyesületet, s az oda-vissza vágós párharcok során született meg az egyetlen döntetlen is. A 2-2-es gyirmóti meccs mellett 5-1-re, illetve 4-1-re nyert a patinás zöld-fehér csapat, míg az idén 25 éves peremkerületiek 3-1-re nyertek az ETO Parkban 2014 novemberében. Érdekesség, hogy az akkori csapatból Tóth Dávid, Nemanja Andric és Völgyi Dániel tagja jelenleg is a Rába-partiak keretének.Ami a bajnokságot illeti, tavaly találkozott először a két együttes. Az NB II-es pontvadászatban kétszer kék-sárga győzelem született. Hazai pályán Kiss Máté és Stieber András góljaival lett 2-0 a Gyirmótnak, míg a Nagysándor József utcai találkozón Sandal Dominik, Nagy Patrik és Présinger Ádám szerezte a vendégek góljait. A 3-1-re végződő ütközet ETO-gólját a jelenlegi csapatkapitány, Magasföldi József szerezte.A mostani derbit megelőzően biztosra vehető, hogy jó hangulat lesz az Alcufer Stadionban annak ellenére, hogy a zöld-fehérek idén nem muzsikálnak jól, ellentétben a házigazda Gyirmóttal, akik vezetik a tabellát. Habár a helyezések alapján nem lenne rangadó a két feljutást megcélzó városi rivális összecsapása, a presztízs és a szurkolók mindenképpen jó játékba hajszolhatják kedvenceiket.