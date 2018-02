NB II foci - Főpróbák a tavaszi rajt előtt

WKW ETO FC Győr–Csornai SE 2–1 (2–1)

Győr, előkészületi mérkő- zés, 100 néző.



ETO I. félidő: Szatmári Z. – Kovács K., Bagi, Vadász, Rokszin – Szatmári L., Tajthy, Szánthó R. – Szimcso, Zamostny, Szabó L.



ETO II. félidő: Gyurákovics – Szabó B., Koszó, Gyagya, Kalmár O. – Pongrácz, Hidi, Múcska – Beliczky, Daru, Bodnaruk. Vezetőedző: Szentes Lázár.



Gsz.: Zamostny (6.), Szán- thó R. (32.), ill. Serfőző (16.).

Az ETO csapatából több játékos is hiányzott a hétvégén. Soós Imre, az ETO sportigazgatója elmondta: elővigyázatosságból maradt ki a csapatból Magasföldi József, aki a pénteki edzésen kisebb húzódást szenvedett. Debreceni András még a törökországi edzőtábor előtt szenvedett combsérülést, egyelőre futómunkát végez, Erdélyi László pedig hasfalgondok miatt az egész felkészülést kihagyta, jelenleg is gyógyszeres kezelést kap. A tavaly ősszel műtéten átesett Völgyi Dániel nagyjából március végén lesz bevethető állapotban.



A nyáron szerződtetett és még a bajnoki rajt előtt koponyasérülést szenvedett Vajda Patrik további pályafutása bizonytalan. Jelenleg is a rehabilitációját végzi, ami nagyobb baj, hogy egyelőre orvosilag sportolásra alkalmatlan státuszban van és lehet, hogy ez az állapot a közeljövőben sem változik.



Gyirmót FC Győr–NK Nafta 1903 (szlovén II. o.) 2–2 (1–1)

Gyirmót, 50 néző. V.: Czinder.



Gyirmót: Rusák – Achim, Szilvási, Széles (Horváth R.) – Villám, Kiss M. (Lázár), Stieber (Paku), Farkas Z. (Présinger), Laki, Czár (Sandal) – Szalánszki (Nagy). Vezetőedző: Szepessy László.



Gsz.: Kiss M. (15., 11-esből), Horváth R. (79.), ill. Monjac (17.), Grabant (70.).



SVSE–FC Samorin (szlovákiai, II. o.) 1–0 (0–0)

Sopron, nemzetközi mérkő- zés, 50 néző. V.: Köves K.

SVSE: Kunsági – Angyal (Harangozó), Czingráber, Varga R. (Fehér Z.), Tóth D. – Batizi-Pócsi (Szőke), Hadházi (Holczmann), Szabó Á. (Gyürki) – Horváth P. (Garda), Szabó V., Kipl (Koroncai). Vezetőedző: Bekő Balázs.

Gsz.: Szabó V. (54.).



Credobus Mosonmagyaróvár–Neusidle (Nezsider, osztrák II. o.) 1–0 (1–0)

Mosonmagyaróvár, nemzetközi mérkőzés.



Mosonmagyaróvár: Heinrich – Katona (Huszárik), Szépe, Szpirulisz, Kovács – Zsirai, Kapacina (Maly), Vágó – Bartos (Winkler A.), Lőrinczy, Eszlátyi (Kószás). Vezetőedző: Várhidi Péter.

Gsz.: Bartos.