NB II foci - Fiatalokkal nyert először az SVSE

Az SVSE NB II-es csapatának utánpótlását biztosító klub tudatos és célirányos nevelőmunkájának gyümölcse úgy fest, kezd beérni.



Az SVSE-t sújtó sérüléshullám akár tragikus is lehetne. A hétvégi kazincbarcikai mérkőzés előtt hét játékos kiesése és pótlása okozott hatalmas gondot a szakmai stábnak. Németh Szabolcs vezetőedző azonban 19-re lapot húzott és az SC Soprontól kért és kapott játékosokat. A tehetséges fiatalok nem okoztak csalódást, a mérkőzésen csúsztak-másztak, a végsőkig küzdöttek, s végül a csapategységnek köszönhetően 2–0-ra legyőzték a jobb erőkből álló, harmadik helyen lévő Kazincbarcikát. Először nyert az SVSE ebben a bajnokságban.



A csapatban – soha nem látott mennyiségben – nyolc soproni játékos ült a kispadon vagy játszott. A győzelemmel a csapat ugyan javított helyzetén, de klubon belül a súlyos gondok nyilván továbbra is megmaradtak. Ezek megoldásához úgy hisszük, még nagyobb összefogás szükséges.



A találkozó üde színfoltja volt az, ahogy Sifter Tamás csapatkapitány a végsőkig űzte, hajtotta társait és biztatta a

fiatalokat. Igazi karmesternek bizonyult a több mint 240 NB I-es mérkőzést lejátszó rutinos játékos.



Kezdőként is helytállt



A fiatalok közül jól debütált kezdőként az SC Sopron saját nevelésű tehetsége, a 18 éves Krizsonits Mátyás.

A fiatal, alázattal és hangyaszorgalommal megáldott labdarúgón látszott, hogy jó erőben van, a vérében van a sport, a futball. Édesanyja testnevelő tanár, édesapja a csupa szív egykori kiváló labdarúgó.



A tehetséges játékos ugyan játszott már NB II-es mérkőzésen a felnőttcsapatban, de kezdőként a Kazincbarcika ellen debütált.



– Mit érzett, amikor a kezdőcsapatba jelölték? – kérdeztük Krizsonits Mátyást.

– Be kell vallanom, a szívem szinte a torkomban dobogott, de azonnal tudatosult bennem, hogy amit rám bíztak, meg kell oldanom.



– Mi volt a találkozó fordulópontja?

– A második félidőben már az egész csapat nagyon egységes volt és akkora volt az elszántság mindenkiben, hogy éreztem, valaminek történni kell.



– Milyen érzés győztes csapatban debütálni?

– Felemelő, de még messze az út vége. Ez csak egy állomás volt. A folytatásnak hasonlóan jól kell sikerülnie, s akkor a bajnokság végén közösen örülhetünk.



– Mi volt a rég várt győzelem titka?

– A sérültek hiánya, a gondjaink nagyon egységessé tették a csapatot és kellett persze Sifter Tamás is. A rutinos csapatkapitány, aki irányított, biztatott bennünket. Szeretnék minél többet kezdőként játszani, de még sokat kell dolgoznom, fejlődnöm.