NB II foci - Felkészülési meccsek: kimaradt győri büntető

A WKW-ETO FC Győr szombaton két felkészülési találkozón is pályára lépett.



WKW ETO FC Győr–FKM Nové Zámky (szlovák III. o.) 1–0 (1–0)



ETO: Pálfi D. – Szabó B., Jakab G., Debreceni, Kovács K. – Hidi, Tajthy, Szatmári L. – Beliczky, Méry, Bodnaruk.

Cserék: Tóth P., Balogh Á., Szentes D. Vezetőedző: Szentes Lázár. Gsz: Bodnaruk (33.).



A győri kezdőcsapatban hét utánpótlás-korosztályú játékos kapott lehetőséget. A játékrész közepétől a hazaiak megtalálták a ritmust és sorozatban alakították ki a nagyobbnál is nagyobb helyzeteket. Méry, Beliczky és Szatmári is eredményes lehetett volna, azonban a helyzetek kimaradtak, egészen a 33. percig, amikor is Szatmári kiugratását követően a Sahtar Donyecktől nyáron szerződtetett 18 éves Bodnaruk Dmytro lépett ki, majd egy testcsellel a kapuson túljutva az üres kapuba gurított.



WKW ETO FC Győr–KFC Komárno (szlovák II. o.) 2–3 (1–1)



ETO: Szatmári Z. – Vadász, Gyagya, Androsch, Lovász – Múcska, Bagi, Magasföldi – Szimcso, Szabó L., Zamostny. Cserék: Detrik, Sipőcz, Kulcsár Á. Vezetőedző: Szentes Lázár. Gsz.: Zamostny (3.), Magasföldi (75.), ill. Matic (28., 48.), Hovsepyan (57.).



Remekül kezdett az ETO, már a 3. percben megszerezte a vezetést. A 35. percben egy kiugratást követően egyenlítettek a vendégek. A második félidő elején a vendégek jutottak előnyhöz, majd az 57. percben egy kontrát követően ismét a szlovák csapat lőtt gólt. A 65. percben Szimcsót buktatták a büntetőterületen belül, azonban Magasföldi tizenegyesét védte a vendégek kapusa. Nem sokkal később egy szép akciót követően Szabó Lukas ugrott ki, akinek beadására tökéletes ütemben érkezett Magasföldi, s fejesével egy gólra zárkózott fel az ETO. Az egyenlítés Szimcso lábában volt, de a győri játékos a kivetődő kapus mellett már nem tudta a labdát elpasszolni.





Soproni VSE–Király SZE (megyei I. o.) 7–0 (4–0)

Sopron, felkészülési mérkőzés, 80 néző. V.: Takács Á.



SVSE: Molnár M. – Kővári (Tóth D.), Varga R. (Fehér Z.), Czingráber (Koronczai), Angyal – Hadházi (Holzmann), Tóth M. (Gyürki), Batizi-Pócsi (Harangozó), Kitl – Horváth P., Szabó V. (Krizsonits). Vezetőedző: Bekő Balázs. Gsz.: Horváth P. (4), Kitl (2), Tóth M.



Credobus Mosonmagyaróvár–Inter Bratislava (szlovák II. o.) 2–2 (1–1)

Mosonmagyaróvár, felkészülési mérkőzés, 50 néző. V.: Kovács G.



Mosonmagyaróvár: Boros – Kovács, Szépe, Szpirulisz (Bakos, 79.), Katona (Huszárik, 74.) – Maly (Vágó, 59.), Zsirai, Kapacina (Darázs, 71.) – Zsigmond (Pergel, 63.) Lőrinczy, Eszlátyi. Vezetőedző: Várhidi Péter. A hazai gólszerzők: Zsigmond (7.), Darázs (90.).



Várhidi Péter: – Nagyon jó iramú mérkőzést játszottunk. Fizikálisan fejlődtünk és helyzeteket is tudunk már kialakítani. Ebben a szakaszban az eredmény is elfogadható.