NB II foci - ETO: gyepszőnyeget cserélnek az EYOF után, új mez, tv-s meccsek

Nagyszerű győzelemmel hangolt a hétvégén rajtoló másodosztályra az NB II-be most feljutó ETO FC Győr. A Bekő Balázs irányította zöld-fehérek a török első osztályú Trabzonspor csapatát győzték le 2–1-re hétvégén So- morján felkészülési mérkőzésen.„Nagyon örülünk a győzelemnek, de szeretnénk a helyén kezelni ezt a sikert – szögezte le a találkozóval kapcsolatban Drucskó Zoltán, az ETO elnöke. – Tisztában vagyunk vele, hogy ez csak egy felkészülési mérkőzés volt, ahol ugyan a második félidőben már jobban futballoztunk, de hogy valójában hogy sikerült a csapatot megerősíteni, az majd a bajnokságban dől el. Az előrelépés mindenesetre kézzelfogható, hiszen míg tavaly kikaptunk a Trabzonsporttól, most sikerült le- győzni a török csapatot."„Nyilván ez a múltunknak is köszönhető, de érezhetően számolnak velünk a programot összeállítók. Ami biztos, nagyon erős lesz az NB II, ráadásul a sorsolásnak köszönhetően az első hat fordulóban komoly riválisokkal találkozunk. Ha sikerülne jól elkapni a fonalat, az meghatározhatná a továbbiakat" – tette hozzá a sportvezető, aki azt is elárulta, az ifjúsági olimpiai fesztivál után ki kell cserélni a stadion centerpályájának gyepszőnyegét.„A centerpályán lévő színpad elbontása után, jövő kedden vagy szerdán már el is lehet kezdeni a gyepszőnyeg cseréjét. Ugyanaz a cég végzi majd a munkálatokat, amelyik a Groupama Arénában is végzett már ilyen munkát egy popkoncert után. Ott három nap után válogatottmérkőzést lehetett játszani. Az EYOF megnyitóünnepsége során példaértékű volt, úgy gondolom, a városvezetéssel az együttműködésünk és nagyon köszönjük Borkai Zsolt polgármester úrnak és az önkormányzatnak, hogy segít minket a probléma minél előbbi megoldásában. Ha ez valamiért mégsem jönne össze az adott időpontig, akkor a pályaválasztói jog felcseréléséről vagy másik helyszín kijelöléséről is lehet dönteni."A Rába-partiak kerete egyébként még nem végleges. Úgy tudni, Szabó Lukas iránt például a Vasas érdeklődik.„Én nem tudok a Vasas érdeklődéséről, a hét elején egyeztettünk Vancsa Miklóssal, akkor erről nem volt szó. Egyébként pedig sajnálatos módon Szabó Lukas a felkészülési találkozókon korántsem játszott olyan formában, mint az elmúlt szezonban. A keretet szűkítjük, Nagy József szinte biztosan távozik, s rajta kívül lesz még talán három kevesebb lehetőséghez jutó játékos, akit pedig kölcsön fogunk adni, hogy a bérezésük ne a mi költségvetésünket terhelje" – tette hozzá Drucskó Zoltán.