NB II foci - ETO-szurkolók vitája Szentes Lázár edzővel a meccs után

Kellemetlen, öt kapott góllal járó vereségbe szaladt bele az ETO a Budaörs ellen (5–2). A mérkőzésnek a szebb napokat látott tatabányai stadion adott otthont.



Dicséretes módon mintegy száz-százötven győri drukker gondolta úgy, hogy a helyszínen buzdítja kedvenc csapatát vasárnap délután. A mérkőzésen mutatott győri játék aztán gyorsan kiábrándította a zöld-fehér tábort. A Budaörs már négy góllal vezetett, amikor az ETO-nak egyáltalán sikerült a szépítés.



Bár már a mérkőzés elején és közben is többször felhangzott a „Soós, takarodj!" kórus Soós Imre sportigazgató távozását követelve – majd Szentes Lázár vezetőedzőnek is kijutott belőle –, de igazán a meccs lefújása után alakult ki durva helyzet.



Szentes és a csapat odament a lelátó elé, a győri táborhoz, ahol a vezetőedző szinte önkívületi állapotban üvöltözött és gesztikulált a drukkerekkel, számon kérve rajtuk, hogy néhányan durva hangnemben az édesanyját is emlegették a mérkőzés alatt. Mindez – még ha szórványosan történt is – valóban méltatlan és visszataszító az ETO kétszeres bajnokával, volt válogatott játékosával és jelenlegi vezetőedzőjével és mással szemben is. A csapat gyenge játéka, a vereség felett érzett fájdalom senkit sem jogosíthat fel ilyen viselkedésre.

Másrészt az edző lépése sem teljesen érthető, hiszen ingerült lelkiállapotában azokkal üvöltözött, akik még idegenben is kíváncsiak az ETO-ra és türelmetlenül várják, hogy az együttes visszakerüljön az NB I-be. Ennek pedig a jelei sem látszanak. Sőt.



A szrukolók a klub új tulajdonosát még nem látták, a decemberben kinevezett ügyvezető máris távozott. Senki nem kommunikál velük az ETO helyzetéről, nem tudják, mire számítsanak, mi lesz például jövőre.

A vasárnapi szópárbaj végén az elégedetlen szurkolók szájából ismét felhangzott a „Soós, takarodj!" rigmus, majd hazaindultak Győrbe.



Folytatás szerdán Csákváron.