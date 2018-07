NB II foci - Élvonalbeli tervek Gyirmóton

Az elmúlt bajnokságban hatodik lett az NB II-ben a Gyirmót, bár sokan feljutást, érmet vártak a csapattól.

Mi sem voltunk teljesen elégedettek ezzel a helyezéssel"

Gyirmóton a sárga védőfal jól működött a Vasas ellen, de a támadók adósak maradtak a gólokkal. Fotó: gyirmotfc.hu

– kezdi Hannich Péter sportigazgató.– Tavaly novemberben kerültem vissza a klubhoz, a tizenegyedik helyen vettem át a csapatot, majd a tavaszi szezonban már Szepessy László vezetőedzővel közösen végeztük a munkát, irányítottuk a csapatot. Nem volt rossz a rajt, az első öt mérkőzésből négyet megnyertünk és egyszer döntetlent játszottunk. A következő öt bajnokin sem kaptunk ki. Bár a jó sorozat és a bajnokság közepén aratott, Kisvárda elleni egygólos siker felcsillantotta a bronzérem megszerzésének lehetőségét, később a Békéscsaba elleni döntetlen után a csapat már kicsit hitehagyottá vált. Ekkor is a támadófutballt helyeztük előtérbe, de nem sikerült kihasználni a lehetőségeinket, így elmaradtak a várt győzelmek. Arra azonban büszkék lehetünk, hogy a tavaszi tizenhét mérkőzésből tizenháromszor nem szenvedtünk vereséget.A gyirmótiak az utolsó fordulóban aratott, ETO elleni sikerükkel biztosították be a hatodik helyüket és előzték meg a zöld-fehéreket a táblázaton. Talán éppen ez a győzelem erősítette meg a csapatot irányító vezetőedző pozícióját is.

Azt a két évtizedet, amit az ETO-ban töltöttem, nyilván nem lehet elfelejteni, nem is szeretném, de számomra most a Gyirmót sikerei a legfontosabbak. Nemcsak az ETO-t, minden csapatot szerettünk volna magunk mögött tudni. Örülök, hogy a gyirmóti klubvezetés bízik a közös munkában. Az már az előző szezon vége felé látható volt, hogy támadásban kell előbbre lépnünk, így tudatosan kerestük azokat a játékosokat, akik erre alkalmasak lehetnek. Tudtuk, hogy kikre nem számíthatunk ebben, így tőlük sajnos meg kellett válnunk. Egyedül Kiss Máté távozása nem volt tervben, sajnáljuk, hogy ő így döntött."

Gyirmótra több rutinos, élvonalat is megjárt futballista érkezett.

Mivel a védekezés és a középpályásaink teljesítménye rendben volt, elsősorban a támadósorba kerestünk játékosokat. Olyan labdarúgókat igyekeztünk leigazolni, akikben úgymond benne van a gól."

A rövid felkészülési szezonban általában erősebb csapatokkal találkozott a Gyirmót.

Ez is tudatos volt, hiszen nem lett volna értelme gyengébb csapatokkal játszani csak azért, hogy nyerjünk. Sok idő sajnos nem állt a rendelkezésünkre, emiatt is kaptak még a felkészülés előtt amolyan házi feladatot a játékosok. Nyilván időbe kerül az újonnan érkező labdarúgók beilleszkedése is, de úgy gondolom, a rajtra már készen állunk."

Cél, hogy ismét feljusson az élvonalba az ott egy idényt már szereplő Gyirmót.

Természetesen ezért is erősítettük meg olyan játékosokkal a keretet, akikkel minőségi munkát végezhetünk. A másodosztály azonban ebben az idényben is erős lesz, s azt gondolom, öt-hat csapat lehet versenyfutásban a feljutásért. Tervünk ezek között lenni, s ha már ott vagyunk, bízom benne, megszerezhetjük az első két hely valamelyikét."

Változatlan a bérletek ára



Gyirmóton maradt a normál bérlet ára 10.000 Ft. Nem változott a nyugdíjas- és diákbérlet ára sem, ami 5000 Ft. Idén is csak a keleti oldali 1-es lelátóra tudnak jegyet és bérletet váltani a szurkolók, hatéves kor alatti gyerekek 5 Ft-os jegy ellenében tekinthetik meg a mérkőzéseket. A normál jegy ára 1000 Ft, a nyugdíjas- és diákbelépők 500 Ft-ba kerülnek. A klub július 25-ig tartja fenn a régi bérletesek helyeit, a bérletárusítás a klubépületben délelőtt 10–12 és délután 14–17 óráig lehetséges.