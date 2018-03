NB II foci - Először otthon a Gyirmót, Szolnokon az ETO

Szolnoki MÁV–WKW-ETO FC Győr

Szolnok, 16 ó. V.: Csonka.



Az ETO tavasszal eddigi egyetlen idegenbeli mérkőzését megnyerte: Békéscsabán rangadón győzött.



„Fontos megjegyezni, hogy a Szolnok hosszú idő után először nyert idegenben, ez pedig biztos, hogy sokat javít a csapat hangulatán. Nálunk viszont a sok sérültről kell szót ejteni. Koszó Balázs sajnálatos sérülése után a legutóbbi mérkőzésen Szabó Lukas sem játszhatott sérülés miatt, vele kapcsolatban felvetődött a műtét lehetősége is. Ráadásul a legutóbbi mérkőzésünkön elveszítettük Pongrácz Viktort is, remélem, nem hosszú időre. A fentiek ellenére természetesen győzni szeretnénk Szolnokon" – mondta Szentes Lázár. az ETO vezetőedzője.



Budaörs–Soproni VSE

Tatabánya, Grosics-stadion, 16 ó. V.: Szilasi.



„Próbálunk továbbra is pozitívan gondolkodni. A Budafok elleni első félidőbeli játékot kell játszanunk, úgy gondolom, hogy az önmagában jó volt. Ha ezt kilencven percen át tartani tudjuk, akkor talán a siker sem marad el" – mondta Bekő Balázs szakmai igazgató.



A várható összeállítás: Kunsági – Tóth D., Koroncai, Varga R., Tóth M. – Gyürki, Hadházi, Batizi Pócsi, Kitl – Horváth P., Szabó V.



Gyirmót FC Győr– Csákvár

Alcufer Stadion, 19 ó. V.: Pillók.



Első hazai tavaszi találkozójukra készülnek a kék-sárgák, hiszen a rossz időjárás miatt a Kisvárda és a Siófok elleni mérkőzésük is elmaradt.



„A célunk továbbra is változatlan: minden mérkőzésen győzelemre törekszünk, s az eddigi eredményeknek is köszönhetően ezúttal is optimistán várjuk a fordulót. Kellemes gond, hogy a keretbe visszatérhet az eltiltását letöltő Kiss Máté" – emelte ki Szepessy László vezetőedző.



Budafok–Credobus-Mosonmagyaróvár

Promontor u., 19 ó. V.: Radványi.



A Lajta-partiak hazai környezetben mindhárom eddigi tavaszi találkozójukat elveszítették és csak egyetlen gólt szereztek.



„Nem könnyű a helyzetünk, a múlt heti volt az első mérkőzésünk tavasszal, amikor a tervezett kerettel léphettünk pályára. Sajnos egy buta hiba miatt mégis vereséget szenvedtünk. Igaz, a mutatott játék alapján a következő fordulókat bizakodva várhatjuk. A sikertelenség persze feszültté teszi a társaságot" – fogalmazott Várhidi Péter vezetőedző.



A tervezett kezdőcsapat: Heinrich – Kovács B., Szépe, Szpirulisz, Katona – Vágó, Zsirai – Kulcsár, Lőrinczy, Kapacina – Eszlátyi.