NB II foci - Döntetlent játszott a Gyirmót a Soroksárral - fotók

A 12. percben Szalánszki Gergő a hazaiaknak szerzett vezetést, majd a 76. percben Huszák Tamás büntetőből egyenlített.Merkantil Bank Liga NB II, 7. forduló: Gyirmót FC Győr-Soroksár SC 1-1 (1-0)Szolnoki MÁV FC-Mosonmagyaróvár 15.00Budaörs-MTK Budapest, Tatabánya 16.30Budafoki MTE-Soproni VSE 16.30Vác FC-ETO FC Győr, III. Kerületi TVE Sporttelep 16.30Ceglédi VSE-Kisvárda, Albertirsa 16.30Dorogi FC-Kazincbarcika SC 16.30Békéscsaba 1912 Előre-ZTE FC 18.00FC Csákvár-BFC Siófok 18.00 Nyíregyháza Spartacus-Szeged 2011 18.00

Gyirmót, ma, 18 ó. V.: Szilasi.A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.A kék-sárgák a Dorog és a Siófok ellen sikerrel megvívott találkozók után fogadják már ma a Soroksárt.„Komoly feladat vár ránk péntek este, hiszen a Soroksár nagyon jó képességű és jó összetételű ellenfél – nyilatkozta klubja honlapján a Gyirmót FC Győr vezetőedzője, Molnár László. – Nagyon sokat hasznosítanak a Ferencvárossal történő együttműködésükből és a szenvedélyességük is hasonló a budapesti zöld-fehérekéhez.Lipcsei Péter személyében a vezetőedzőjük is garancia erre. Külön fogunk figyelni az elmúlt héten rendkívül gólerős Gyepes Gáborra is. Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, egy olyan masszív csapat ellen, amelynek nehéz gólt rúgni. Számunkra jól sikerült az elmúlt két forduló, hiszen hat pontot szereztünk és így értelemszerűen jó hangulatban készült a csapatunk a péntek esti mérkőzésre. Egyértelműen győzni szeretnénk, hiszen kizárólag ebben az esetben érnek igazán sokat az elmúlt két találkozón megszerzett pontjaink. Sajnos többen bajlódnak nálunk kisebb sérülésekkel, s a rövidebb hét miatt a felkészülésünk programján is változtattunk, hiszen sok mér-kőzést játszottunk az elmúlt napokban" – tette hozzá Molnár László.A várható kezdőcsapat: Sebők – Achim, Szőcs, Lázár, Présinger – Kiss M., Varga P. – Szegi, Nagy P., Paku – Simon A.