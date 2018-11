NB II foci - Credobus Mosonmagyaróvár: vissza kell szerezni a játékosok önbizalmát

Az új vezetőedzőre nehéz feladat vár a Lajta-partiaknál, akik jelenleg a húszcsapatos NB II utolsó helyén szerénykednek, ráadásul legutóbbi kilenc meccsükön csak egy pontot gyűjtöttek.„Szeretem a kihívásokat – mondja Tóth András. – Tudom, hogy nem lesz könnyű dolgom, de érzek magamban annyi erőt, hogy kibillentsem a csapatot a mostani állapotából. Óriási előrelépésnek tartom, hogy az NB II-ben lehetek vezetőedző. Ráadásul olyan helyre kerültem, ahol minden adott a munkához, semmiben sem szenvedünk hiányt."Tóth Andrásnak nem sok ideje maradt az ismerkedésre új csapatánál, hiszen a Mosonmagyaróvár vasárnap már a Csákvár otthonában lép pályára bajnoki mérkőzésen.

A játékosok átérzik a jelenlegi helyzetet. Jó lenne, ha úgy tudnám őket pályára küldeni a Csákvár ellen, hogy nyomás nélkül játszhatnak, de ez nem reális. Ők is tudják, hogy minden meccs élet-halál kérdés. Kíváncsi vagyok, hogy mire leszünk képesek, nagyon várom a hétvégi meccset. Azt fogom kérni a játékosaimtól, hogy merjenek vállalkozni, hogy legyenek bátrak és küzdjenek egymásért. Nem léphetünk pályára úgy, hogy csak ússzuk meg a mérkőzést. Nem szeretnék bunkerfocit játszatni, és tudom, hogy a győzelem érdekében fel kell vállalnunk a kockázatot. Szeretnénk már vasárnap olyan eredményt produkálni, ami visszaadja a játékosok hitét."

Tóth András

A Mosonmagyaróvárt az első tizenkét fordulóban Várhidi Péter irányította, majd az ő távozása után Takács Gábor lett a megbízott vezetőedző. Az óvári csapat legutóbb több mint két hónapja, szeptember 16-án a Soroksár ellen tudott győzni.

A játékosok fizikálisan rendben vannak, viszont a hosszú negatív sorozat miatt teljesen elment az önbizalmuk. Nem hisznek magukban és ez a pályán is meglátszik. El kell hitetnem velük, hogy képesek újra nyerni. Emellett a csapatvédekezést is stabilabbá kell tennünk, és sokkal több párharcot kell nyernünk, főleg a középpályán. A játékosoknak pedig bele kell tenniük a pluszokat a mérkőzésekbe. Több kell futásban, játékban, vállalkozókedvben és akkor jönnek majd a sikerélmények, amik az eredményt is hozzák."

A korábbi ötszörös válogatott védő játékos pályafutásának nagy részét a Vasasban töltötte, de volt a Matáv Sopron játékosa is. Az NB I-ben 276 mér- kőzésen 12 gólt szerzett. Az angyalföldi együttessel kétszer bejutott a Magyar Kupa dön- tőjébe, a bajnokságban pedig háromszor lett bronzérmes.

Nekem játékosként mindig is sokkal többet kellett dolgoznom azért, hogy a legmagasabb szinten játszhassak. Nem voltam tehetséges, sőt, gyerekkoromban sokszor hallottam azt, hogy belőlem nem lesz semmi. Ez engem mindig motivált, és arra sarkallt, hogy még többet dolgozzak. Ezért hiszek abban, hogy a sok munkának előbb-utóbb meglesz a gyümölcse."

Tóth András játékos-pályafutásának lezárása után a Vasasnál kezdte meg edzői karrierjét. Néhány mérkőzés erejéig volt az első csapat megbízott vezetőedzője is. Legutóbb a III. Kerület szakmai igazgatójaként dolgozott. Két szezonon keresztül irányította a csapatot a harmadosztályban, mielőtt nyáron lejárt a szerződése.

Játékosként mindig a munkában hittem és edzőként is ez a legfontosabb számomra. Szeretném, ha az öltözőben is csapat lennénk, mert ha ez nem működik, akkor a pályán is problémáink lesznek. Következetes ed- zőnek tartom magamat, aki kér a játékosoktól és elvárja, hogy a kérései teljesüljenek is."

A Credobus Mosonmagyaróvárra négy nehéz mérkőzés vár még idén. Vasárnap Csákváron játszik a csapat, majd következik a megyei rangadó az ETO-val hazai pályán. Ezután Békéscsabára látogat az együttes, amely a Nyíregyháza elleni hazai meccsel zárja az őszi szezont.

Olyan eredményekkel kell lehoznunk a hátralévő négy mérkőzést, hogy ne szakadjunk le a középmezőnytől. A holtszezonban szeretnénk néhány új igazolással felrázni a csapatot, és minél előbb ki akarjuk harcolni a biztos bennmaradást"

– mondta Tóth András.