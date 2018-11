NB II foci - Credobus Mosonmagyaróvár: Várhidi Péter ellentétes állásponton volt a klub elnökével

Várhidi Péter

– Annak idején azért szerződtem Mosonmagyaróvárra, mert szerettem volna kipróbálni magam, milyen az osztály legkisebb költségvetésével rendelkező együttesét irányítani. Mivel előtte Győrben telepedtem le, a távolság sem jelentett akadályt – kezdi Várhidi Péter . – Úgy kezdtem el a munkát, hogy az előző keret nagyjából fele eltávozott a klubtól. Villámgyorsan kellett próbajátékosokból, a kapcsolataimon keresztül odavitt futballistákból csapatot építeni. Ez olyannyira jól sikerült, hogy a bajnokság végén bent maradtunk az NB II-ben.– Drescher Ottó klubelnökkel azt beszéltük meg, hogy együtt tartja a csapatot, de ez különböző okok miatt nem sikerült. Olyan kulcsemberek távoztak, mint Szépe, Szpirulisz, Lőrinczy vagy Kulcsár. Utána különösen belső védőkből álltunk rosszul, ha közülük egy kiesett, a középpályáról pótoltuk, ha mindkettő, az megoldhatatlan feladat volt. Játékban minden meccsen jók voltunk, ha az eredmények nem is párosultak ezzel. Ezért úgy gondoltam, ha tavasszal még huszonkét-huszonhárom pontot szerzünk, akkor újra NB II-esek maradunk.– A nálam pályaedzőként dolgozó Takács Gábor teljesen rossz irányba fordította a csapatot, a korábban alapembernek számító Kapacina, Stieber, Eszlátyi és Kovács már vagy kikerült a keretből, vagy alig-alig kapott lehetőséget. Kérdem én, ha a pályaedző nem értett egyet velem szakmai kérdésekben, akkor miért nem nekem szólt? Azóta egyébként sorsdöntő találkozókat veszített el vagy nem nyert meg a Mosonmagyaróvár, mint a Cegléd, a Monor és a Siófok ellenieket.– Magam sem tudom, szakmailag miért kerültem ellentétes álláspontra az elnök úrral, aki addig egyetértett velem. Én mindent megtettem a klubért, Mosonmagyaróvárért, de még sem kellettem.– Ezt nem mondanám, mert a klub nem teljesítette, amit kell egy határozott idejű szerződés esetében. Éppen ezért megbíztam dr. Horváth Gábor ügyvédet, hogy képviselje az érdekeimet a klubnál.– Ennél komolyabb terveink is vannak: egy egész rendszert akarunk felépíteni, de egyelőre nem akarok erről beszélni.– Azt sem vetettem el, de amíg Óváron voltam edző, addig nem akartam belevágni. Az egész embert kívánó vállalkozás, ezért a focisulival szemben nem akartam hátrányba hozni az NB II-es csapatot.– Örülök a győzelmeknek, de egy kicsit csalóka a kép. A Nemzetek Ligájában azonos játékerejű csapatok találkoznak egymással, kérdés, a nálunk erősebbek ellen mire lesz majd képes a válogatott. Marco Rossi felkészült, jó szakember, aki a csapatmunkában hisz és olyan játékot alakított ki a válogatottnál, ami a magyar játékosoknak megfelel. Amit én hiányolok – és a kapitány munkáját is nehezíti –, hogy nálunk kevés a klasszis futballista, pedig már elég régóta működnek itthon az akadémiák. Ha körülnézek a világban – Szlovákiától mondjuk Örményországig –, mindenhol több fiatal, nemzetközileg jegyzett nagy egyéniség szerepel a nemzeti csapatokban.