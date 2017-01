NB II foci - Bizonytalanság az SVSE-nél

Tüzetes orvosi vizsgálattal kezdődött a tavaszi felkészülés Sopronban az NB II-es Swietelsky-SVSE-nél. A kétnaposra tervezett egészségügyi felmérést egy jól jegyzett orvoscsoport végzi a Káposztás utcai stadionban felállított bázison.



A tervezett előkészületi mérkőzésekről és az esetleges igazolásokról Supka Attila szakmai igazgatót kérdeztük.

– Két dolog biztos, az egyik, hogy hétfőn kezdődik a kemény munka, a másik, hogy minden nagyon képlékeny még, nem tudok többet mondani a folytatásról. Két előkészületi mérkőzés időpontja eldőlt: január 17-én játszunk a szlovák Nyitra csapatával és január 24-én a Spartak Trnavával. Mindkét találkozóra utazunk. Törökországi edzőtáborba szeretnénk menni, amire korábban engedélyt kaptunk, de a jelen állás szerint teljesen bizonytalan az utazásunk. Szinte biztos vagyok benne, hogy mire eldől, hogy utazunk vagy sem, arra már nem tudunk felkészülési mérkőzéseket lekötni. Az igazolásokkal is bajban vagyok, vannak ugyan kiszemeltjeink, de a hogyan továbbról nem tudok mondani semmit. Három labdarúgónkkal közöltük, hogy kereshet új csapatot magának, Sasa Popin már korábban távozott, Megyeri Gábor kapus pedig az indulásnál jelezte, hogy távozna.

Arra a hírre, miszerint Eszlátyi István Békéscsabára tart, a szakvezető ezt válaszolta:

– Nyárig szól a szerződése, nekünk szóban megígérte, hogy marad.



A bizonytalanságok miatt megkérdeztük a futball kft. ügyvezetőjét, Pöltz Róbertet.



– Egyelőre nincs döntés arról, hogy utazunk-e edzőtáborba, véleményem szerint Törökország most nem tartozik a biztonságos helyek közé. Az átigazolásokkal kapcsolatban azt tudom mondani, ha a várhatóan távozó játékosokkal kölcsönösen szerződést bontunk, akkor van lehetőség a keret pótlására. Téves az az információ, hogy a Swietelsky szerződése december 31-én lejárt. A szerződés továbbra is érvényben van – fogalmazott a sportvezető.