NB II foci - Betalált volt csapatának a gyirmóti játékos

A mérkőzéssel és a góljával kapcsolatban a játékos elmondta: „A csapat és személy szerint én is nagyon vártam a mérkőzést, mert nekem tulajdonképpen az ETO volt az első felnőttklubom. Így annak ellenére, hogy pont akkor kerültem oda, amikor az csődbe jutott, kizárólag jó emlékeim vannak arról az időszakról. Arra számítottunk, hogy az ETO-szurkolók elkísérik csapatukat Gyirmótra, de a sok néző most inkább a mi teljesítményünkre hatott pozitívan, s szerintem teljesen megérdemelt győzelmet arattunk, mert jobban futballoztunk" – kezdte Stieber András, aki a vezetőedző személyét emelte ki.



„Fontos szerepe volt a sikerben Hannich Péternek, aki nagyon profin készített fel bennünket a presztízsmeccsre. Én végre gólt rúgtam és ennek nagy jelentősége van számomra. A Magyar Kupában sikerült már betalálnom a Mezőkövesd ellen, de a bajnokságban ez volt az első gólom. Támadásban elsősorban az volt a feladatom, hogy befelé indulva próbáljak helyzetbe kerülni és a gól előtt pont ezt sikerül megvalósítanom. Sikerültek a cseleim, egy kényszerítőzés után a labdát is remek ütemben kaptam vissza Nagy Patriktól. A kapus pedig eléggé szabadon hagyta a rövid sarkot, nekem »csak« be kellett oda találnom" – elevenítette fel a gólját a játékos, aki jól érzi magát Gyirmóton, de még jobb teljesítményt vár magától.