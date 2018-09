NB II foci - Békéscsaba-ETO FC - Meccsnap: kövesse! Online közvetítés kedd 19 óra

Kellemes emlékekkel léphet pályára az ETO FC kedden (este 7 óra) Békéscsabán. Legutóbb idén tavasszal jó játékkal 3–1-re győzött a győri csapat a hazaiak ellen.Amióta Király József az ETO edzője, a zöld-fehérek előbb a bajnokságban a Budafok ellen, majd szombaton a Magyar Kupában Kozármislenyben egyaránt 4–0-ra győztek. Ha ez az eredmény nem is várható ma a listavezető otthonában, azért az ETO háza táján és a szurkolók szintén bizakodva várják az összecsapást.

Nagyon jó csapatnak tartom a Békéscsabát, ezért nem is lep meg a tabellán elfoglalt első helyezése"

– kezdi Király József vezetőedző.

Fiatal, agilis edző irányítja őket, három-négy éve építik ezt a csapatot és úgy látszik, beérett a munkájuk, hiszen odaértek a tabella első helyére. Tele vannak olyan fiatalokkal, akik az évek alatt megértek az NB II-re és most megmutatták az oroszlánkörmeiket. Úgy gondolom, hogy az ETO játékosai is felkészültek, jó állapotban vannak, egységes csapatot alkotnak. Remélem, hogy ezt a pályán is meg tudjuk mutatni. Bízom benne, hogy pontosan tudunk távozni majd Békéscsabáról."

A 9. forduló további párosítása, szerda, 16 óra: Vác–ZTE, Duna Aszfalt SE–Vasas, Soroksár–Budaörs, Dorog–Cegléd. 19 óra: Balmazújváros–Monor, Kaposvár–Siófok, Nyíregyháza– Csákvár, Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár, Budafok–Kazincbarcika.

A meccs érdekessége lesz, hogy a hazaiak mestere az a Boér Gábor, akit a nyáron az ETO tulajdonosa szeretett volna leszerződtetni.