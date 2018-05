NB II foci - Az ETO nyerni tudott Kazincbarcikán, az SVSE nem bírt a listavezetővel + nyilatkozatok

MTK Budapest–Soproni VSE 4–1 (1–0)

Új Hidegkuti-stadion, 1000 néző. V.: Gaál.



MTK: Bese – Katona M., Balogh B., Gengeliczki (Vass P., 67.), Deutsch – Vass Á. – Kulcsár T. (Kanta J., 67.), Schäfer, Hrepka, Takács R. (Farkas II B., 67.) – Lencse. Vezetőedző: Feczkó Tamás.



SVSE: Kunsági – Harangozó, Czingráber, Sifter, Hadházi, Bor – Szőke (Purt, 75.), Gyürki, Tóth M. (Garda, 60.), Kitl (Holzmann, 65.) – Batizi-Pócsi. Szakmai igazgató: Bekő Balázs.



Gsz.: Balogh B. (22.), Kanta J. (69.), Lencse (75.), Schäfer A. (90.), ill. Gyürki (57.).

22. p: Takács beívelése után Balogh B. csúsztatott a hosszú sarokba. 1–0.

57. p: Batizi-Pócsi átadása után Gyürki két méterről vette be a hazai kaput. 1–1.

69. p: Kanta megpattanó lövése kötött ki a hálóban. 2–1.

75. p: Lencse húzta el Kunsági mellett a labdát, majd az üres kapuba gurított. 3–1.

90. p: Schäfer érkezett jól a centerezett labdára és közelről a kapuba passzolt. 4–1.



Feczkó Tamás: – A kispadról beszállók minőséget, lendületet és gólokat hoztak a játékunkba.



Bekő Balázs: – Sajnos elfogytunk, csak annyi játékosom ült a padon, amennyit be tudtam cserélni.



Gyirmót FC Győr–Vác FC 0–0

Gyirmót, Alcufer Stadion, 350 néző. V.: Oláh.



Gyirmót: Rusák – Villám, Lázár, Szilvási, Széles (Laki, szünetben) – Kiss M. – Sandal, Nagy P. (Paku, 63.), Varga P. (Szalánszki, 77.), Présinger – Horváth R. Vezetőedző: Szepessy László.



Vác: Halasi – Hegedűs, Szabó N., Görgényi, Bajor – Szekszárdi – Burány, Tóth G., Zsolnai R., Varga Sz. (Dursó, 75.) – Balajti (Borvető, 69.). Vezetőedző: Nagy Tibor.



Mindkét csapat játékosai meglehetősen visszafogott produkciót nyújtottak. A hazaiaknál Kiss Máté szabadrúgásai jelentettek némi veszélyt, az utolsó tíz percben aztán váciak is próbálkoztak, eredménytelenül. Összességében alacsony színvonalú találkozón, enervált ellenfelek egymás elleni küzdelméből gól nélküli, igazságos pontosztozkodás született.



Szepessy László: – Tízmeccses veretlenségi széria után ebben az erőltetett menetben elfogyott a frissesség, a lendület játékosainkból. Ismét egy jól bekkelő csapattal játszottunk, amelynek nem tudtuk feltörni a védelmét.



Nagy Tibor: – Szinte belehaltunk az áprilisi eredményekbe, de bízunk magunkban és dolgozunk tovább a sikerekért. Most játszottunk egy ki-ki meccset a Gyirmót otthonában, ahol igazságosan osztoztunk meg a pontokon.



Kazincbarcika–WKW-ETO FC Győr 2–4 (0–2)

Putnok, 400 néző. V.: Gyarmati II T.



Kazincbarcika: Somodi – Tóth Sz., Heil, Belényesi, Süttő (Gábor, 32.) – Palmes, Kovács O. (Sigér, a szünetben) – Engel (Murai, 50.), Kanalos, Mikló – Kristófi. Vezetőedző: Koleszár György.



ETO: Szatmári Z. – Kovács K., Vadász, Debreceni, Rokszin – Bagi, Magasföldi, Szatmári L. – Beliczky (Zamostny, 66.), Erdélyi, Szánthó (Múcska, 75.). Vezetőedző: Szentes Lázár.



Gsz.: Heil (49.), Kanalos (72.), ill. Szatmári L. (17.), Magasföldi (21.), Zamostny (77.), Erdélyi (86.).

17. p: Szánthó lőtt kapura, s a kipattanó labdát Szatmári 3 méterről a kapuba lőtte. 0–1.

21. p: Szánthó centerezett középre, Magasföldi pedig 10 méterről a kapuba lőtt. 0–2.

49. p: Heil 8 méterről fejelt a kapuba. 1–2.

72. p: Kanalos lőtt nagy erővel a kapu bal oldalába. 2–2.

77. p: A jól érkező Zamostny 8 méterről lőtt a kapuba. 2–3.

86. p: Zamostny lövése levágódott Somodiról, ám az érkező Erdélyi 4 méterről az üres kapuba lőtt. 2–4.



Koleszár György: – Megvoltak a lehetőségeink, hogy fordítsunk, de az ETO jobb csapat.



Szentes Lázár: – Az első félidőben magabiztosan játszottunk, két gólt szereztünk és biztos győztesnek tűntünk. A szünet után úgy kezdtünk, ahogy azt nem szabad, ennek lett a következménye, hogy a hazaiak egyenlítettek. Szerencsére tudtunk újítani, jobban bírtuk a végjátékot.



Szeged 2011–Credobus-Mosonmagyaróvár 0–0

Gyula, 100 néző. V.: Veizer.



Szeged: Aleksic – Achim Á., Farkas M., Tóth G., Gergényi – Coroian – Szabó P. (Horváth A., 81.), Germán (Dinjar, 78.), Nicorec, Zivanovic – Tóth L (Zádori, 62.). Vezetőedző: Őze Tibor.



Mosonmagyaróvár: Heinrich – Kovács B., Szépe, Szpirulisz, Katona – Vágó, Maly (Kapacina, 60.), Zsirai – Lőrinczy (Bartos, 67.), Eszlátyi, Kulcsár (Darázs, 75.). Vezetőedző: Várhidi Péter.



2. p: Heinrich tornázott szögletre egy 18 méteres, veszélyes lövést.

20. p: Szabó P. lövését védte Heinrich.

25. p: Kulcsár ugratta ki Eszlátyit, aki átemelt a kimozduló Aleksicen, ám a labda centikkel a kapu fölé szállt.

70. p: Eszlátyi beadását Zsirai lőtte a kapusba.

89. p: Darázs meccslabdát tekert el a kapu hosszú sarka fölé.



Őze Tibor: – Küzdöttünk, harcoltunk, de képtelenek voltunk feltörni a vendégek stabil védelmét.



Várhidi Péter: – Ideges vagyok, mert ismét irányítottuk a mérkőzést és újfent nem váltottuk gólra a mezőnyfölényünket. Régen bebiztosíthattuk volna már a bennmaradásunkat.