NB II foci - Az ETO és a Gyirmót nyerte a megyei rangadókat - fotók

(2–1)Gyirmót, 500 néző. V.: Csonka.Gyirmót: Sebők – Achim, Lázár, Németh Zs., Présinger – Kiss M. – Szalánszki, Paku, Nagy P., Stieber A. (Szegi, 72.) – Sandal (Farkas Z., 89.). Megbízott edző: Hannich Péter Mosonmagyaróvár: Tarczy – Bochner (Vágó, 87.), Szépe, Szpirulisz, Katona – Huszárik (Kapacina, 72.), Zsirai – Bartos (Kószás, 63.), Lőrinczy, Tóth L. – Laki. Vezetőedző: Várhidi Péter.Gsz.: Sandal (21.), Kiss M. ( 46.), ill. Szépe (14.).A sereghajtó Sopron után ismét egy megyei rivális, a kiesőzónából menekülni próbáló Mosonmagyaróvár látogatott a gyirmóti sportcentrumba, ahol már az első tíz perc elteltével nagy helyzet adódott az immár Hannich Péter irányította hazaiak előtt, de Szalánszki 4 méterről föléfejelt. Ahogyan ez már sokszor előfordult, „büntetett a futball", hiszen az első negyedóra végén a vendégek kerültek előnybe, amikor egy jobb oldali szögletből induló mintaszerű akció végén Szépe fejelt a kapu jobb oldalába. 0–1. Tovább próbálkozott a kék-sárga együttes, s ez fél óra elteltével vezetett eredményre, amikor is az agilis Sandal Dominik az elmélázó vendégvédőket megelőzve lőtt a vendégkapuba. 1–1. Helyenként a mosonmagyaróváriak is ötletesen szövögették támadásaikat, de a kapura kevés veszélyt jelentettek, míg a hazaiak a szünet előtti pillanatokban a vezetést is megszerezték: Bohner buktatta a mozgékony Sandalt, a büntetőből pedig Kiss Máté higgadtan a kapu közepébe helyezett. 2–1.Szünet után nagy részben küzdelmes, de kevés helyzettel párosuló meddő mezőnyjáték folyt a pályán, így a hazai gárda első félidőben kiharcolt előnyének köszönhetően otthon tartotta a bajnoki pontokat.Hannich Péter: – Nagy erőt adott, hogy az ellenfél vezetése után tudtunk fordítani. A szünet után is mentálisan erős volt a csapat, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott, ebben kell még fejlődnünk.Várhidi Péter: – Az első játékrészben a hazaiak, szünet után viszont mi játszottunk jobban, így érzésem szerint rászolgáltunk volna a döntetlenre, de a minőség hiányzott a befejezéseknél. Vétek a játékrész végén büntetőből gólt kapni.(1–2)Sopron, 1400 néző. V.: Horváth T.SVSE: Heinrich – Angyal, Ágh, Sifter, Szabó László – Tóth M., Koronczai (Gyürki, 55.), Hadházi (Bor, 74.), Szőke (Harangozó, 69.) – Horváth P., Garda. Vezetőedző: Németh Szabolcs.ETO: Szatmári – Bagi, Nagy Á., Gyagya, Rokszin – Kovács K., Szabó Lukas (Vadász, 56.), Magasföldi, Pongrácz (Szatmári, 83.) – Zamostny, Szimcso (Szánthó, 91.). Vezetőedző: Szentes Lázár.Gsz.: Horváth P. ( 42.), ill. Nagy Á. (6.), Gyagya (30.).Élénk érdeklődés, nagy feszültség, kitűnő biztonsági intézkedések közepette kezdődött az ETO soproni vendégjátéka. Érdekesség, hogy a győriek több mint öt évtized után találkoztak ismét az SVSE-vel bajnoki mérkőzésen.6. p: Balról Szimcso kitűnő labdát adott középre, a soproni kapus aláfutott a lövésnek és Nagy Á. 4 méterről az üres kapuba fejelt. 0–1.29. p: Magasföldi jó átadása átszállt Heinrichen, de Sifter a gólvonal előtt még mentett.30. p: A szögletből belőtt labdát Gyagya 5 méterről fejelte a kapuba. 0–2.42. p: Horváth P. kapott jó labdát, kilépett a védők gyűrűjéből, közben kisodródott, ám éles szögből a kapuba talált. 1–2.43. p: Horváth P. ismételhetett volna, tiszta helyzetből kapura lőtt, ám a győri kapus bravúrosan védett.57. p: Magasföldi 7 méterről kapura lőtt, de Heinrich nagy bravúrral szögletre ütötte a jobb alsó sarokra tartó labdát.75. p: Bor 25 méterről hatalmas bombát küldött kapura, a labda a felső lécet súrolva hagyta el a játékteret.77. p: Egyenlítési lehetőséget hagyott ki a Sopron: Gyürki bal oldalról beadott labdáját Horváth P. nagy helyzetben, 5 méterről föléfejelte.Jó iramú, változatos mérkőzésen az ETO tudatosan, a Sopron viszont szívvel-lélekkel küzdött. Az összképet tekintve a döntetlen talán igazságosabb lett volna.Németh Szabolcs: – A fiúk nagyot küzdöttek. Szívüket-lelküket kitették a pályán, ezzel a hozzáállással lehet mit kezdeni, de sajnos a mérkőzést elvesztettük.Szentes Lázár: – A mai különleges mérkőzésnek az ad nagy értéket, hogy egy nagyon nehéz megyei rangadót nyertünk meg. A második félidőben próbáltunk még egy gólt szerezni, nem sikerült. Arra törekedtünk a végén, hogy gólt már ne kapjunk.A Kisalföld információi szerint Németh Szabolcs ma távozik a soproni kispadról, utódja várhatóan Németh Zoltán lesz.