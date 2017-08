NB II foci - Az ETO, a Sopron és a Mosonmagyaróvár is idegenben

Az ETO a Cegléd ellen idegenben lép pályára. A hazaiak kispadján egy olyan edző ül, aki játékosként szép éveket töltött zöld-fehérben.



„Tatabányáról kerültem Győrbe a kilencvenes évek elején – mondja Klausz László (46). – Nagyon szép emlékeket őrzök ebből az időből a stadionról, a közönségről, Verebes mesterről. Ő csinált belőlem centert, előtte középpályást játszottam. Az aktív pályafutásom után Verebes József hívására játszottam az ETO-öregfiúk csapatában. Egészen addig, amíg Gyulára nem kerültem edzőnek a Szeged-2011-hez. Adem Kapic sportigazgató hívott, aki még Németországból ismert, ő akkor a Duisburg, én pedig a Mannheim csapatában futballoztam."

Klausz 1992–1994 között játszott az ETO-ban, ahol 77 mérkőzésen 17 gólt szerzett. Utána többek között az Admira Wacker, a Salzburg, a francia Sochaux, a Mannheim és a Bregenz színeiben szerepelt. Osztrák bajnoki címet szerzett a Salzburggal, 27-szeres magyar válogatott, címeres mezben 6 gólt ért el.

„Bár még érvényes szerződésem volt a Szeged-2011 csapatával, szerződést bontottunk, mert nem egyezett az elképzelésünk a vezetőkkel – folytatja Klausz László. – A nyáron kerültem Ceglédre, ahol a biztos bentmaradás kiharcolása a cél, de én úgy látom az első fordulókat követően, hogy ennél többre is képes lehet a gárda. Első alkalommal meccselek az ETO ellen, ezért is nagy izgalommal várom az összecsapást, másrészt felfokozott a hangulat a csapat háza táján, hiszen legutóbb Mosonmagyaróváron nyerni tudtunk. Az ETO-ban sok rutinos, NB I-es múlttal rendelkező futballista is játszik, így nehéz mérkőzésre számítok. Ennek ellenére mi mindig győzelemre játszunk, motiváltak vagyunk és most is a három pont megszerzése a célunk."



Ceglédi VSE–WKW-ETO FC Győr

Albertirsa, 17.30 ó. V.: Nagy N.



Az ETO két győzelmet követően lép pályára.



„Azt gondolom, fizikálisan erős mérkőzésre kell készülnünk. Az ellenfelünk jó a pontrúgásokban, ezekre mindenképpen figyelni akarunk. Nekünk hosszabb a kispadunk, mint a Ceglédé és remélem, ezt ki is tudjuk majd használni a találkozón. Pár friss játékos bevetésével is igyekszünk nyomást gyakorolni a hazai csapatra" – fogalmazott Bekő Balázs vezetőedző.



Az biztos, hogy a derékbántalmakkal küzdő Nagy Ádám, valamint a Csákvár ellen megsérült Debreceni nem játszik.



Gyirmót FC Győr–Dorog

Gyirmót, 19 ó. V.: Szőts.



Két háromgólos vereséget követően hazai környezetben a Dorog ellen javíthat a Gyirmót. Ezúttal sem lesz persze könnyű dolguk a kék-sárgáknak, hiszen azt a Dorogot fogadják, amely az elmúlt fordulóban meglepetésre 3–0-ra győzte le az addig hibátlan nyíregyházi alakulatot.



A várható összeállítás: Sebők – Achim, Lázár, Széles, Présinger – Kiss M., Varga P. –

Szegi, Stieber A., Simon A. – Máté.



Békéscsaba–Credobus-Mosonmagyaróvár

Békéscsaba, 19 ó. V.: Ducsai.



„Minden ellenféllel szemben meglehetnek azok a taktikai fogások, amelyekkel legyőzhetjük az aktuális riválisunkat, nyilván egy minőségi csapat ellen ezeket nehezebb alkalmazni. Bizakodva, győzelmi szándékkal utazunk el Békéscsabára" – árulta el a vezetőedző Várhidi Péter, aki, ha semmi nem jön közbe, nem változtat a hétvégén pályára lépett kezdőcsapatán.



A várható összeállítás: Tarczy – Huszárik, Szpirulisz, Vágó, Juhász Gy. – Schmatovich, Kovács B. – Laki – Lőrinczy, Tóth M., Zsigmond.



Vác FC–Soproni VSE

Budapest, Hévízi út, 17.30 ó. V.: Horváth T.



Az eddig gólképtelen SVSE a veszélyes Váchoz látogat.



„Nehéz sorozatban vagyunk, de ebből kell pozitívan kijönni. A játékosok hozzáállásán látom az akaratot az edzéseken és ez feltétlen jó előjel a mai mérkőzésre. Az ellenfelünk kemény, agresszív focit játszik, jól összerakott csapat, felkészültünk belőle. Jelen helyzetünkben pontokra vagy legalább pontra van szükségünk és hogy ezt elérjük, ahhoz mindenkinek maximálisan küzdeni kell a végsőkig. Remélem, egyszer a góltalan sorozatunk megszakad" – vélekedett Németh Szabolcs vezetőedző.



A tervezett kezdőcsapat: Molnár M. – Fazakas, Fehér Z., Ágh, Bor – Koronczai, Tóth M., Kővári, Szabó L. – Horváth P., Varga Sz.