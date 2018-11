NB II foci - Az éllovas Gyirmót nem bírt otthon a Siófokkal, kikapott az ETO és a Mosonmagyaróvár

Gyirmót FC Győr–BFC Siófok 2–2 (0–0)

Gyirmót, Alcufer Stadion, 780 néző. V.: Zierkelbach.



Gyirmót: Rusák – Varga P., Szilvási, Lázár (Sandal, 85.), Széles (Présinger, 75.) – Kontár (Horváth R., 75.), Nagy P. – Herjeczki, Strestík, Heffler – Szarka. Vezetőedző: Szepessy László.



Siófok: Molnár P. – Csilus T. (Hídvégi, 69.), Fehér Zs., Gál M., Csibra – Réti – Bolla, Horváth A. (Balogh B., 53.), Medgyes – Elek, Zamostny (Kiss B., 86.). Vezetőedző: Mihalecz István.



Gsz.: Szarka (59.), Nagy P. (90., 11-esből), ill. Zamostny (61.), Elek (68.).

59. p: Strestík remek labdaszerzés után pontosan adott keresztbe a jobb oldalról, a lendületből érkező Szarka pedig 5 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. 1–0.

61. p: Zamostny a balösszekötő helyéről, 24 méterről elvégzett szabadrúgásból ballal a jobb felső sarokba lőtt. 1–1.

68. p: Elek tört kapura a bal oldalról, majd 12 méterről remek mozdulattal, jobbal a kapu bal oldalába lőtt. 1–2.

90. p: Horváth R. buktatásáért megítélt büntetőből Nagy P. jobbal a balra mozduló Molnár P. mellett félmagasan a kapu közepébe lőtt. 2–2.



Szepessy László: – Jól megszervezte a játékát a Siófok, kitűnően kontrázott, dinamikusan futballozott. A nagy nyomásnak köszönhetően sikerült egyenlítenünk. Szerencsére így is növelni tudtuk előnyünket üldözőinkkel szemben.



Mihalecz István: – A helyzetek és a játék képe alapján is közelebb voltunk a győzelemhez, mint a hazaiak. Fontos volt, hogy a csapat elhitte, hogy nyerhet. Remélem, ez a felfogás megmarad a hátralévő fordulókra is.



Credobus Mosonmagyaróvár–BSS Monor 0–2 (0–2)

Mosonmagyaróvár, 300 néző. V.: Farkas T .



Mosonmagyaróvár: Heinrich – Kovács B., Forgács, Vágó, Katona – Czár, Bakos (Stieber, 59.) – Winkler, Kovács Á. (Bartos, 68.), Kozma (Eszlátyi, 46.) – Szabó V. Vezetőedző: Takács Gábor.



Monor: Bozsó – Sági, Tóth F., Fülöp, Balanescu – Ficsor (Májer, 61.), Bori – Szuhodovszki (Bayer, 89.), Palincsár, Szerencsi – Tóth B. (Szabó T., 87.). Vezetőedző: Horváth Dávid.



Gsz.: Szuhodovszki (15.), Palincsár (30.).

15. p: Tóth B. cselezte be magát a jobb oldalon, a hazai védők asszisztálása mellett középre gurított, a labda Szuhodovszki elé pattant, aki a kapu közepébe lőtt. 0–1.

30. p: Ismét egy jobb oldali támadást vezettek a vendégek, ezúttal Palincsár lőtt a kapu jobb sarkába. 0–2.

Az elmúlt heti zalaegerszegi biztató játéknak ezúttal nyomát sem mutatta a hazai együttes, így sorozatban a hetedik vereséget szenvedte el.



Takács Gábor: – Szégyellem magam a játékosaim nevében is, remélem, ők is így éreznek. Agresszivitás és vállalkozó kedv nélkül nem lehet mérkőzést nyerni.



Horváth Dávid: – Rendkívüli teljesítmény ez a játékosainktól. Görcsösség nélkül, nagyon céltudatos játékot produkált csapatunk, pláne annak tudatában, hogy milyen fontos volt a három pont megszerzése.





Dorogi FC–WKW-ETO FC Győr 4–3 (1–1)

Dorog, Buzánszky-stadion, 600 néző. V.: Nagy N.



Dorog: Horváth G. – Fürjes, Lénárth, Nagy Zs., Papp M. – Faragó T. (Városi, 70.), Mészáros, Kitl M., Szedlár – Hegedűs M. (Erdélyi, 80.), Paudits (Vígh, 56.). Vezetőedző: Miskei Attila.



ETO: Horváth T. – Tóth, Tar, Debreceni, Völgyi (Vadász, 70.) – Vukaszovics, Tajthy – Szimcso, Jakab, Andrics (Szánthó, 76.) – Mervó (Magasföldi, 59.). Vezetőedző: Király József.



Gsz.: Lénárth (21.), Mészáros (55.), Szedlár (69.), Vígh (89.), ill. Jakab (18., 92.), Debreceni (60.).

5. p: Völgyi ívelte középre a labdát a dorogi térfél közepéről, Vukaszovics pedig közelről a lécre lőtte a labdát.

9. p: Büntetőhöz jutott a hazai csapat. Paudits állt a labda mögé, ám lövését Horváth T. kiütötte, majd a dorogi csatár fejjel ismételt, de a győriek kapusa másodszor is hárított.

18. p: Jakab 27 méterről végzett el szabadrúgást, a labda nagy erővel vágódott a hazai kapu jobb oldalába. 0–1.

21. p: Bal oldali beadás után Lénárth fejelt közelről a léc alá. 1–1.

55. p: Paudits indult meg a jobb oldalon, Hegedűshöz passzolt, lövésébe még belevetődött Debreceni, de a labda Mészároshoz került, aki a kapuba passzolt. 2–1.

60. p: Völgyi végzett el szabadrúgást a bal oldalról, Debreceni ugrott a legmagasabbra és a hazaiak kapujába fejelte a labdát. 2–2.

69. p: Szedlár remek cselsorozat végén lőtt a kapuba. 3–2.

89. p: Erdélyi ugratta ki a jobb oldalon Szedlárt, a szélső Vígh fejére ívelte a labdát, a cserecsatár pedig a kapuba fejelte azt. 4–2.

92. p: Bal oldali beívelés után Jakabhoz került a labda s a csatár a kapuba lőtt. 4–3.

Alacsony színvonalú, ámde küzdelmes, gólban gazdag mérkőzésen megérdemelten nyert a 11-est is hibázó hazai csapat. A Dorog legutóbb szeptemberben a Cegléd ellen nyert mérkőzést hazai pályán.



Miskei Attila: – Sok olyan meccset játszottunk, amelyen nem érdemeltünk vereséget, mégsem jött össze a győzelem. Most minden kiszakadt a fiúkból, ezért aztán büszke is vagyok rájuk.



Király József: – Sajnos magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Hiába vezettünk, hiába hárítottunk egy tizenegyest, mégis kikaptunk. Saját magunkat vertük meg, mert olyan gólokat kaptunk, amilyeneket szerintem nem illik kapni ebben az osztályban. Kettő- kettő után döntőnek bizonyult a harmadik dorogi gól, mert utána már rohantunk az eredmény után és nem tudtunk talpra állni. Maximálisan csalódott vagyok és sajnálom a szurkolóinkat is, akik most szintén csalódottan utaznak haza.