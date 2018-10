NB II foci - A Vasast is legyőzte a listavezető Gyirmót, mosonmagyaróvári vereség

Az angyalföldiek Vaskó Tamás kiállítása miatt a második félidőt emberhátrányban játszották végig.



Merkantil Bank NB II, 14. forduló:



Vasas–Gyirmót FC Győr 0–4 (0–1)

Szusza-stadion, 1000 néző. V.: Takács J.



Vasas: Bese – Hinora, Vaskó, Kelemen D., Szilágyi – Szivacski, Hajdú Á. – Szatmári L. (Murka, 27.), Birtalan B. (Talabér, 64.), Bévárdi – Balajti (Ádám M. a szünetben). Vezetőedző: Kis Károly.



Gyirmót: Rusák – Varga P., Lázár, Szilvási, Széles – Kontár (Krebsz, 83.), Nagy P. – Herjeczki, Stresík (Villám, 87.), Heffler – Szarka Á. Vezetőedző: Szepessy László.



Gsz.: Nagy P. (45. – 11-esből), Herjeczki (49.), Heffler (66.), Szarka (71.).

Kiállítva: Vaskó (45.).

45. p: Vaskó buktatta a gólhelyzetbe kerülő Szarkát a 16-oson belül, 11-es, a hazai védő pedig megkapta a második sárgáját. A büntetőt Nagy P. végezte el, s nagy erővel lőtt a kapuba. 0–1.

49. p: Strestík indította Herjeczkit, aki kicselezte a kapust és a hosszú sarokba lőtt. 0–2.

66. p: A Bese testéről kipattanó labdára Heffler csapott le és a fekvő kapus mellett a hálóba helyezett. 0–3.

71. p: Herjeczki adott be jobbról, Szarka pedig remek érzékkel, mindenkit meg-

előzve lőtt a hálóba. 0–4.

Focisulit tartott a Gyirmót a nagy múltú Vasasnak. A vendégegyüttes remek játékkal, nagyszerű helyzetkihasználással győzte le a második félidőre tíz emberre fogyatkozó fővárosiakat.



Kis Károly: – Amíg egyenlő létszámban voltunk, az esélyek is egyenlőek voltak.



Szepessy László: – A bajnokságban elfoglalt helyünket szerettük volna megtartani. Ismertük a Vasas játékát, felkészültünk. Helyzetek itt is, ott is adódtak, melyeket mi használtunk ki.



ZTE FC–Credobus Mosonmagyaróvár 2–1 (0–0)

Zalaegerszeg, 1500 néző. V.: Oláh.



ZTE: Zöldesi – Kónya, Kiss M., Devecseri, Bedi – Babati, Hudák, Barczi (Horváth K., 72.), Gergényi – Kulcsár (Madarász, 60.) – Novák (Balázs, 87.). Vezetőedző: Dobos Barna.



Mosonmagyaróvár: Heinrich – Kovács B., Vágó, Forgács, Katona – Bakos (Stieber, 88.), Czár – Winkler, Kovács Á. (Bartos, 70.), Kozma (Darázs, 63.) – Szabó V. Vezetőedző: Takács Gábor.



Gsz.: Hudák (53.), Novák (86.), ill. Czár (80.).

53. p: Zalaegerszegi támadás végén Hudák elé került a labda, aki 25 m-ről a kapu bal felső sarkába bombázott. 1–0.

80. p: Czár középről kifelé cselezett, majd jó 20 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba. 1–1.

86. p: Madarász húzott el a bal oldalon, középre passzolt, ahol Novák jó ütemben érkezett és a hálóba pörgette a labdát. 2–1.

Bár az első félidőben a hazai csapat irányította a játékot, nem tudta feltörni a jól záró vendégvédelmet. A második játékrész elején egy bombagóllal aztán megszerezte a vezetést a ZTE, ám a találat a hazaiakat zavarta meg, a vendégek átvették ezután a játék irányítását. Sorozatban vezette támadásait a Mosonmagyaróvár, több helyzetet is sikerült kidolgozni, ám ezek rendre kimaradtak, egészen a 80. percig, amikor is egy remek találattal a visszatérő Czár egyenlített. A játék képe ezután sem változott, a vendégcsapat szerette volna kicsikarni a győzelmet, ám egy kontraakció végén a hazai csapat szerzett újabb, három pontot érő találatot.

A mosonmagyaróvári csapat az elmúlt heti kilátástalan játéka után egy másik arcát mutatta.



Dobos Barna: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, amit még tetézett a csúszós talaj és a nagy eső. Vezetésünk után fölénybe került ellenfelünk, de csapatunk erejét mutatja, hogy így is nyerni tudtunk.



Takács Gábor: – Mindkét csapatnak gratulálok, a nézők biztosan jól szórakoztak. Egyenrangú ellenfelei voltunk a bajnokesélyes hazaiaknak. Elindultunk egy úton és a második félidei játékunk alapján bizakodhatunk egy jobb folytatásban.