NB II foci - A győri rangadót a Gyirmót nyerte, soproni búcsú az NB II-től

Merkantil Bank, NB II 38. forduló.

Budafoki MTE–Budaörs 2-4

ZTE–Credobus-Mosonmagyaróvár 4-0

Kisvárda–Soproni VSE 5-0

Siófok–MTK 1-0

Csákvár–Szeged 2011 3-1

Cegléd–Kazincbarcika 2-1

Békéscsaba–Soroksár 0-3

Vác–Dorog 1-0

Szolnok–Nyíregyháza Spartacus 1-0

WKW-ETO FC Győr–Gyirmót FC Győr 1-3



A végeredmény:

1. MTK Budapest 38 88-44 82 pont - bajnok - feljutott az NB I-be

2. Kisvárda 38 70-40 75 - feljutott az NB I-be

3. Békéscsaba 1912 Előre 38 64-43 65

4. Budaörs 38 70-52 63

5. Nyíregyháza Spartacus 38 54-40 60

6. Gyirmót 38 58-46 59

7. ETO FC Győr 38 55-53 58

8. Soroksár 38 48-41 56

9. Cegléd 38 42-49 52

10. Vác FC 38 42-38 51

11. Csákvár 38 50-66 47

12. Dorog 38 45-47 46

13. BFC Siófok 38 40-45 45

14. Budafoki MTE 38 42-56 45

15. Mosonmagyaróvári TE 38 38-45 45

16. ZTE FC 38 45-58 44

17. Kazincbarcika 38 39-56 44

18. Szolnoki MÁV FC 38 38-58 42 - kiesett

19. Szeged 38 31-40 41 - kiesett

20. Soproni VSE 38 31-73 20 - kiesett





WKW-ETO FC Győr–Gyirmót FC Győr 1–3 (1–0)

Győr, ETO Park, 3600 néző. V.: Pintér Cs.



ETO: Onódi – Kovács K., Gyagya (Szánthó R., 80.), Debreceni (Tajthy, szünetben), Völgyi – Bagi – Szimcsó (Beliczky, 67.), Szatmári L., Magasföldi, Roxin – Zamostny. Vezetőedző: Szentes Lázár.



Gyirmót: Rusák – Achim (Szegi, 72.), Lázár, Szilvási, Széles – Kiss M. – Villám, Nagy P., Varga P., Présinger – Sandal (Szalánszki, 87.). Vezetőedző: Szepessy László.



Gsz.: Magasföldi (44.), ill. Sandal (58.), Nagy P. (75.), Présinger (79.).



Az ünnepi hangulatra kiérkező nézősereg előtt az ETO ragadta magához a kezdeményezést és sorozatban alakította ki helyzeteit, de a vendégvédők és Rusák kapus bravúrjaival rendre meghiúsította a zöld-fehérek gólszerzési lehetőségeit. A játékrész utolsó pillanataiban mégis a hazaiak örülhettek, amikor egy jobb oldali keresztlabdát követően a hosszú saroknál érkező Magasföldi 4 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. 1–0. Fordulás után továbbra is a zöld-fehérek próbálták irányítani a játékot, de mégis a masszív védekezésre és az abból indított kontrákra épülő Gyirmót törekvései vezettek eredményre, ugyanis egyórai játék elteltével Sandal talált Onódi kapujába. 1–1. Az utolsó negyedóra kezdetén Nagy Patrik találatával (1–2) a kék-sárgák megfordították az eredményt, tíz perccel a vége előtt Présinger gólja már döntőnek bizonyult. 1–3.

A remek napot kifogó Rusák, valamint a jól záró védelem és a kontrákból szerzett gólok eredményeként a vendégek szünet utáni produkciójukkal, ünneprontónak bizonyulva, megérdemelten vitték el a bajnoki pontokat.



Szentes Lázár: – Sajnos a sérülések ismét átszervezték eredeti elképzeléseinket az összeállítást illetően. Bebizonyosodott, hogy lehet látványos támadásokat vezetni, szép gólt szerezni, de a védekezésre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az első játékrész után nem úgy nézett ki a mérkőzés, hogy veszíthetünk, de a szünet utáni eredményesebb játékával a Gyirmót megérdemelten győzött le minket.



Szepessy László: – Éreztük, hogy nyerni fogunk, hiszen az ünnep miatt az ETO-n nagyobb volt a nyomás, így mi teher nélkül játszhattunk. Az első játékrészben akadozott a gépezetünk, de szünet után taktikusabban játszottunk és minden támadásunk veszélyt jelentett. A jövő Gyirmótjában meg kell találni egy olyan igazi vezért, aki szinte segédedzői posztot tölt be a pályán belül is.



Kisvárda–Soproni VSE 5–0 (2–0)

Kisvárda, 1100 néző. V.: Gaál.



Kisvárda: Zöldesi – Papucsek, Rjasko, Jánvári – Lucas – Melnik (Zanko, 76.), Oltean (Szőr, 63.), Heffler N., Protic – Ilic (Kovácsréti, 72.), Lukács R. Vezetőedző: Kondás Elemér.



SVSE: Molnár M. – Hadházi, Sifter, Czingráber, Bor – Angyal – Harangozó (Erdősi, 29.), Kővári, Holzmann, Kitl (Szőke D., 60.) – Garda. Szakmai igazgató: Bekő Balázs.



Gsz.: Ilic (40.), Heffler N. (42.), Lukács (59., 84.), Kovácsréti (75.).

40. p: Papucsek tért ölelő indítását Oltean fejelte jobbról tovább, Ilic pedig a kifutó kapus felett 14 méterről jobbal a kapu jobb oldalába emelte a labdát. 1–0.

42. p: Lucas indítása után Ilic adott jobbról középre, Heffler Norbert átvette a labdát, tolt rajta egyet, majd 10 méterről ballal, a bal alsó sarokba lőtte. 2–0.

59. p: Ilic adott középre jobbról, jobb külsővel, Lukács pedig 4 méterről a bal alsó sarokba fejelte a labdát. 3–0.

75. p: Melnik passzolt Kovácsrétihez, aki 8 méterről ballal a kapu közepébe lőtt. 4–0.

84. p: Protic adott balról középre, Lukács pedig futtából, 5 méterről a bal alsó sarokba fejelt. 5–0.

A már az NB I-be jutott csapat könnyed játékkal nyert a kieső és talán a megszűnés határára sodródó együttes ellen.



Kondás Elemér: – Méltó befejezése volt ez a mérkőzés az egész bajnoki menetelésünknek.



Bekő Balázs: – Elismerésem a Kisvárdának, a magunk részéről pedig örülök, hogy vége van ennek a bajnokságnak.



Zalaegerszegi TE–Credobus-Mosonmagyaróvár 4–0 (1–0)

Zalaegerszeg, 1800 néző. V.: Farkas T.



ZTE: Kovács Z. – Króner, Forgács A., Devecseri, Fodor Á. – Nagy G. (Fujsz, 53.), Polényi – Horváth K., Hudák M. (Szökrönyös, 73.), Babati – Vernes (Ekker, 81.). Vezetőedző: Artner Tamás.



Mosonmagyaróvár: Boros T. (Heinrich, 44.) – Hécz, Vágó, Szimhardt, Katona K. – Benkovich (Szarka K., 86.), Zsirai (Maly, a szünetben) – Glázer, Winkler A., Darázs – Winkler L. Vezetőedző: Várhidi Péter.



Gsz.: Polényi (3.), Vernes (69.), Szökrönyös (77.), Babati (80. – 11-esből).

3. p: Bal oldali hazai szabadrúgást követően Polényi fejelt pontosan a kapu bal sarkába. 1–0.

69. p: Gyors kontra után Babati beadását Vernes fejelte a kapuba. 2–0.

77. p: Szökrönyös 17 m-ről kilőtte a bal alsó sarkot. 3–0.

80. p: Tizenegyeshez jutott a hazai csapat. A büntetőt Babati értékesítette 4–0.



Artner Tamás: – A kulturáltan játszó vendégek ellen megszenvedtünk az első félidőben. A szünet után a Mosonmagyaróvár fiatal játékosai elfáradtak, így be tudtuk biztosítani a győzelmünket. Nagyon nehéz fél éven vagyunk túl. Nagy kudarc lett volna az életemben, ha kiesünk, így viszont, ha igényt tartanak a munkámra, szívesen maradok a klubnál.



Várhidi Péter: – Ezt a mérkőzést a fiataljainknak szántuk, akik maximálisan helyt is álltak, de a jelen pillanatban úgy néz ki, hetven percig bírták a felnőttbajnokságot. Remélhetőleg ezt minőségi munkával feljebb tudjuk majd tornázni. Klubunk kis költségvetéssel dolgozik, s megpróbálunk hosszú távon minél több tehetséges fiatalt a csapatba építeni.