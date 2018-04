NB II foci - A Gyirmót legyőzte az NB I-be készülő Kisvárdát - fotók

Végeredmény:

Gólszerző: Kiss Máté 56. p.Gólszerző: Nyilas 90., ill. Bartos 34.Gólszerző: Birtalan 38., 54., Nagy I. 71.Gyirmót, 15.30 ó. V.: Pintér Cs.A tabellán második és élvonalba készülő Kisvárdát fogadja a forduló előtt harmadik, a szezonban még veretlen Gyirmót."Úgy gondolom, lezártuk a tavaszi szezon első fázisát, az az öt-hat mérkőzés következik, amelyek után szétrázódhat a mezőny. Jó rajtot vettünk, sokat számít a sikerélmény. A célunk ugyanaz, mint eddig, dobogón akarunk végezni. Az NB I-be igyekvő Kisvárda ellen kiderül, mire vagyunk képesek, hol tartunk valójában" – jelentette ki Szepessy László, a kék-sárgák vezetőedzője.Albertirsa, 16.30 ó. V.: Nazsa.Az nso vezető hírként számolt be arról, hogy a nyíregyházi edző, Lucsánszky Tamás szerint példátlan sportszerűtlenség előzte meg a mosonmagyaróváriak múlt heti találatát, amellyel a kék-fehérek 1–0-ra legyőzték a Nyíregyházát. A mérkőzésen az ápolása után a félpályánál visszatérő Lőrinczy iramodhatott meg, majd Kulcsárhoz passzolt, akinek átadása után Zsirai talált a kapuba."Nem értem, miért beszélnek sportszerűtlenségről a nyíregyháziak – kezdte Várhidi Péter, a Lajta-parti együttes szakvezetője.– Nem egy kirúgott labdát nem adtunk vissza, Lőrinczy az ápolás után egy hazai támadás végén a játékvezető engedélyével tért vissza a pályára. Nincs az a játékos, aki ha ilyenkor helyzetbe kerül, ne használná ezt ki. Mit kellett volna csinálnia, megállnia? Ezután egyébként még több labdaérintés is volt a gólig. Ezzel együtt sokkal összeszedettebb játékot nyújtottunk a hazaiaknál, jogos volt a győzelmünk" – tette hozzá a vezetőedző, aki kitért a mai találkozóra is: "Eddig sem voltunk játékban rosszak, csupán kevés gólt lövünk. Remélem, ebben is sikerül javulnunk, bár nem vagyunk könnyű helyzetben, három játékosunkra, a sérült Eszlátyira, az eltiltott Kulcsárra és Vágóra a Cegléd ellen nem számíthatunk."Békéscsaba, 16.30 ó. V.: Nagy N."Azt gondolom, hogy a hétvégi meccsből szeretnénk továbblépni. Nyilván nem lesz egyszerű, mert a Békéscsaba egy erős ellenfél, de ha hasonló felfogásban tudunk játszani és egy kicsit a támadójátékban feljavulunk, akár meglepetést is okozhatunk" – mondta Bekő Balázs szakvezető.Csákvár, 19 ó. V.: Gaál.Szentes Lázár vezetőedző: "Vissza akarunk térni a korábbi idegenbeli mérkőzéseinken tapasztalt eredményes játékunkhoz, ezért ezt a találkozót mindenképpen meg akarjuk nyerni. Mivel a hazai csapat is nyilvánvalóan ezt tervezi, küzdelmes és változatos meccset várok."